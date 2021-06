Ylenia Padilla ataca a Irene Montero por sus críticas a Plácido Domingo y le reprocha su actitud en el caso de Carlota Prado

Ylenia Padilla, exconcursante de GH VIP y extertuliana de Sálvame, se ha convertido en TT en Twitter durante unas horas por su respuesta a Irene Montero, quien criticaba la atronadora ovación a Plácido Domingo en su regreso al Auditorio Nacional de Madrid. La ministra de Igualdad expresó su cabreo a través de su cuenta de Twitter.

"¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos", escribió Irene Montero en un primer tuit.

¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estruendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos. — Irene Montero (@IreneMontero) June 10, 2021

"Sobre todo me gustaría que se preguntasen qué mensaje les mandan a esas mujeres y a las que son agredidas sexualmente cada día en nuestro país. Porque son los mismos que luego se sorprenden de que las mujeres no denuncien por miedo a no ser creídas", alegó Montero, en unas palabras que han desatado la ira de Ylenia.

¿Por qué no apoyas públicamente a una mujer que fue violada en un programa en directo y si llamas a a la cadena que está en juicio con ella a cambio de publicidad electoral?

Sois un cuadro todas. Marionetas. https://t.co/WYevsGzolh — Ylenia (@YleniaGandiaSh) June 10, 2021

La ex estrella de Telecinco ha cargado con dureza contra Irene: "¿Por qué no apoyas públicamente a una mujer que fue violada en un programa en directo y sí llamas a la cadena que está en juicio con ella a cambio de publicidad electoral? Sois un cuadro todas. Marionetas" ha escrito Padilla, que recordaba así la violación sufrida por Carlota Prado en GH y la ausencia de posicionamiento por parte de la ministra, a diferencia de su clara posición en el tema de Rocío Carrasco.