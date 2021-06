El secreto de Susanna Griso para lucir unos bíceps tan tonificados a los 51 años: "Es flipante"

Susanna Griso sorprendió este jueves a sus fieles espectadores al presumir de una figura muy tonificada en pleno directo. La presentadora, de 51 años, desveló que para mantenerse así de bien sigue una rutina de ejercicios con un entrenador personal.

Durante un momento de Espejo Público, su compañero Diego Revuelta le dedicó un piropo: "Como estoy aquí un poco pegado, me estoy dando cuenta de que es flipante los bíceps que tienes, me he dado cuenta a tu lado", aseguró al respecto.

La catalana se mostró agradecida por el elogio y aseguró que tiene "un físico muy agradecido", además de una "muy buena genética". Al unísono, presumía de bíceps levantando los brazos y sonriendo ante la cámara.

A continuación, desveló que se ejercita dos veces a la semana con un entrenador personal, quien está asombrado de los buenos resultados que ha conseguido: "Me dice: 'Para lo poco que haces le sacas mucho partido".

Parece que la comunicadora se refugia en el deporte tras su divorcio de Carles Torras, con el que recientemente la vimos por las calles de Madrid. Ambos mantienen una relación cordial a pesar de la ruptura, especialmente por el bien de sus tres hijos, Mireia de 14 años, Jan de 17, y la pequeña Dorcette, una niña de origen africano que adoptaron hace 6 años. Griso también pasa su tiempo libre con sus mejores amigas, entre las que se encuentra María Zurita, sobrina del rey emérito.