Paula Echevarría y otros muchos famosos arropan a Beatriz, madre de las niñas desaparecidas en Tenerife

Este jueves a última hora de la tarde ha llegado la peor de las noticias: ha sido hallado el cuerpo sin vida de Olivia Gimeno, la mayor de las pequeñas que desaparecieron el pasado 27 de abril en Tenerife tras pasar el fin de semana con su padre, Tomás Gimeno.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Güímar ha finalizado sobre las 20.00 horas el levantamiento del cadáver de la niña, de seis años, a falta de pruebas forenses más determinantes. Las redes sociales se han llenado de mensajes de condolencia y cariño hacia la familia de Beatriz Zimmermann, la madre de las pequeñas.

Paula Echevarría, Kiko Rivera, Rosa Benito, Juan Peña, Norma Duval, Fiona Ferrer, Susana Uribarri y muchos otros rostros conocidos también han querido compartir el dolor con la familia de las pequeñas.

No tengo palabras Dios mío, que dolor tan grande para esa madre y familia, porque le hacen eso a esas criaturas, que pena por Dios, que pena más grande, a mi mujer y a mi nos duele el alma y no son nuestros hijos, no me quiero imaginar a esa madre.

D.E.P. #Annayolivia pic.twitter.com/KuRwaWfj2A — PITINGO ® (@Pitingo) June 10, 2021

Asesinar a tus hijas para destrozar la vida a tu ex mujer es el mayor acto de maldad y machismo. Aquí hemos fallado como sociedad y han fallado las autoridades. No se pudo prever? Hay que endurecer las leyes contra los feminicidas para que no vuelva a pasar #Annayolivia — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) June 10, 2021

????? Cuando enmudeces es porque el dolor es demasiado grande. Sin palabras... #AnnayOlivia — Blas Cantó (@BlasCanto) June 10, 2021

Y si yo lloro por el triste desenlace de #Annayolivia , como podrá estar Beatriz su mamá ...

La rabia y la ira me invade en estos momentos , de ver como en mi país seguimos sin endurecer las penas contra este tipo de actos, de ayudar a las mujeres maltratadas cuando piden ayuda — SORAYA (@SorayaArnelas) June 10, 2021

Un escalofrío me ha recorrido todo el cuerpo al enterarme de la noticia.. triste, muy triste.. #Annayolivia #dolor #impotencia ???? — Pastora Soler (@PastoraSoler) June 10, 2021

Mi cerebro no asimila algo tan horrible. Que alguien pueda hacer algo así, me descompone, que lo pueda hacer un padre, me revienta la cabeza directamente #Annayolivia pic.twitter.com/9E3dHa71I0 — Santiago Segura (@SSantiagosegura) June 10, 2021

No me cabe en la boca todo lo que quiero decir ???? #Annayolivia — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) June 10, 2021