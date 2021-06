Isabel Díaz Ayuso habla de hijos y de novios: "Me gustan fofisanos, como Russel Crowe"

La líder del PP en Madrid no suele hablar de su vida privada pero le ha desvelado algunos datos desconocidos hasta ahora a Bertín Osborne este viernes. Por ejemplo, que le encantaría ser madre: "Respeto quien lo hace como un proyecto personal, sola, pero yo quisiera hacerlo con alguien".

Isabel Díaz Ayuso ha confesado que le gustan mucho los niños: "Soy niñera, sí, me he planteado tener niños y por distintas circunstancias no lo he hecho al final y ahora pienso que soy mucho más niñera, adoro la infancia". No obstante, a sus 42 años, lo ve complicado: "¿Madre soltera? No sé, se pasa el tiempo... Puede ser un proyecto personal, hay quien lo decide y lo respeto, pero yo prefiero hacerlo con alguien. Tengo que empezar a asumir que, quizás, ha pasado el tiempo y no vendrá. No pasa nada".

"Estuve casada un tiempo"

La política ha tenido varias parejas sentimentales: "Estuve casada un tiempo muy corto, hace ya más de diez años. Siempre he tenido pareja y lo he compaginado con mi trabajo, que es muy exigente. Lo llevan bien, cuesta un poco, mi vida no es rutinaria, siempre es distinta y la gente que está contigo nunca se aburre. Mantengo muy buena relación con mis parejas, son amigos ahora, y si no ya sabes que en Madrid no te vuelves a encontrar", ha dicho entre risas. "Dependiendo de las ganas con las que quieres volver a casa, ahí tienes el pulso de tu relación".

Hace unas semanas, una escapada romántica a Ibiza y unas fotografías desveló que Ayuso tenía nuevo novio, un sanitario divorciado y padre de dos hijos: "Soy una desgraciada, tres años sin vacaciones y para un día que me voy, me pillan. Dije 'Voy a ver mundo, vamos a Ibiza'. Y claro, la isla de los famosos. Había drones y todo. Ahora veo selfies y al ver el punto negro digo 'Mira, ya sé lo que es".

No ha hablado de su nuevo chico, pero sí de lo que espera de un hombre: "Hay personas que te hacen ser mejor persona, no tengo un hombre ideal. No aguanto el exceso de cuidado, me va el fofisano, como Russel Crowe, ese tipo de hombres me gusta, gente que disfruta la vida y que te hace sentir bien. ¿Posesiva y celosa? Pues depende... no sé, no especialmente. Todo va bien hasta que la cosita se va de madre".

"Ahora soy mejor persona"

A pesar de asegurar que la política es muy complicada, Ayuso está orgullosa y feliz del camino que ha elegido: "Desde que soy presidenta soy más creyente. A los 9 años me separé mucho de la Fe y a partir de la primera ola de la pandemia iba mucho a misa y me conecté de nuevo. Mucha gente me dice que reza por mí y me emociona. Soy muy madridista pero todavía más atlética. Esta responsabilidad me ha hecho mejor persona".