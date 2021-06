Isabel Díaz Ayuso 'desnuda' todos sus secretos: "Nunca me llevé bien con mi padre, tuve una adolescencia difícil"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido su entrevista más abierta este jueves y le ha confesado muchos de sus secretos a Bertín Osborne. Sentada en el jardín del despacho de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete en el PP, Isabel Díaz Ayuso ha repasado con el artista su vida académica y familiar: "Entré en un bucle y repetí curso".

Nació en Chamberí, se independizó muy joven y se fue a Malasaña. No visitaron la casa de la presidenta porque ella vive en un "apartamento de soltera, allí no habríamos cabido entre el equipo, el perro...", dice entre risas. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense y se define como tímida y crítica: "Tenía mucha vida interna, siempre estaba tocando instrumentos, escribiendo a periódicos, a políticos... Con ocho años le escribí a Felipe González porque estaba muy preocupada por el medio ambiente, la pobreza... Y me contestó, fue un detallazo".

Ayuso afirma que no era muy buena estudiante: "Hasta los 12 lo fui pero luego las mates me volvían loca. Me despistaba mucho, acababa muy pronto los deberes y me ponía a cuchichear... La adolescencia me sentó fatal y repetí curso. Entré en un bucle y les pedí que me cambiaran de colegio, no quería defraudar a mi madre y ya volví a las buenas nota". Y confiesa: "He vivido siempre con mucha intensidad, es una filosofía, para saber dejar marchar y desear afrontar lo siguiente. Yo era muy pandillera, tenía muchos amigos y salía mucho. No he descansado un minuto".

La política tiene un hermano, cuatro años mayor que ella: "De pequeños nos llevábamos fatal, nos pegábamos mucho, pero con los años nos hemos encontrado, es lo más". También habló de sus padres: "Ellos tuvieron una empresa de electromedicina que quebró y lo perdieron todo en 2008. Eran autónomos, nunca descansaban, en casa solo se hablaba de los negocios y yo no quería saber nada de eso. Los últimos años, cuando mi padre enfermó de Alzheimer, que falleció con 68 años, fueron muy difíciles. Mi madre se jubiló para cuidarlo. Él era tan crítico con él que no le salía ser de otra manera con los demás, nunca llegamos a llevarnos bien".

"Coincidí en la universidad con Pablo Iglesias y ya discutíamos"

Llegar a la universidad fue su sueño hecho realidad: "Yo desde niña siempre quise ser mayor para vivir mi vida y siempre quise independizarme. Llegué a la universidad y me puse a trabajar el primer día. Mi primer sueldo fueron 600 euros. Me gustaba la actualidad, la comunicación política, eran los tiempos de Aznar. En la universidad coincidí con Pablo Iglesias, eran los cachorros de la izquierda y ya entonces discutíamos y nos llevábamos mal. Pablo y yo nacimos el mismo día del mismo año, vine a llevarle la contraria. Él me felicitó una vez pero yo pasé".

Díaz Ayuso ha repasado su currículum profesional: varios años de becaria, una época en Ecuador trabajando en una productora y después en Irlanda, en una emisora de radio: "Compartía piso con un inglés y un americano, yo no entendía nada. Luego con una jamaicana... Lo pasé fatal hasta que conocía a unos de Toledo".

También ha aclarado si fue la responsable de las redes sociales de Pecas, el perro de Esperanza Aguirre, un bulo que le persigue desde hace años: "Es una chorrada como un piano. Yo estaba especializada en comunicación política y me daban bien los temas digitales. Esperanza se presentó por última vez en 2011, yo estaba como diputada en la Asamblea, y esa tarde, esperando los resultados, les comenté que los presidentes extranjeros tenían cuentas de sus perros y propuse hacerlo con el perro de Esperanza. Luego fueron otras personas quienes llevaron esa cuenta".

Después, llegó Cristina Cifuentes: "Confió en mí y me aupó políticamente. Cuando se fue todo se aceleró, yo iba de segunda regional y llegó Pablo Casado y confió en mí también y aquí estamos".