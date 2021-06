La hija de Bigote Arrocet 'dispara' contra las Campos: "Terelu y Carmen son dos parásitos de su madre"

La guerra entre la hija de Bigote Arrocet y las de María Teresa Campos no ha hecho más que empezar. Tras las últimas declaraciones de Carmen Borrego y Terelu Campos sobre Gabriela, esta ha tomado la palabra y responde muy dura a las acusaciones: "Defiendo a mi padre y me defiendo a mí, porque hablan de ambos. Son unos parásitos de su madre, están siempre hablando de su madre y al cobijo de ella, son como dos larvas".

La chilena ha intervenido en Sálvame para poner los puntos sobre las íes sin cortarse un pelo: "Me asombra la capacidad que tienen para meterse y retorcer una relación que no es la suya y que terminó hace ya dos años. Terelu es la mano que mece la cuna y luego Carmen da la cara", ha asegurado Gabriela. "Ellas solo mandan dardos venenosos para poder seguir hablando, no respetan la tristeza de su madre".

Además, la hija del humorista ha desmentido que su padre le pidiera dinero a María Teresa Campos durante su relación: "Nunca lo ha hecho, y tampoco es cierto que jamás pagara gastos en su casa". Y ha sorprendido a todos desmintiendo la versión de la ruptura de la veterana periodista: "Mi padre no la dejó por un whatsapp, el mensaje fue un mero trámite pero la relación ya estaba rota. Ellos ya habían tenido conversaciones sobre eso".