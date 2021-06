El 'zasca' de Luis Gasset a Ágatha Ruiz de la Prada: "Mi mujer ideal es más discreta"

El empresario, que rompió con la diseñadora hace apenas un mes tras un año de amor, solo tenía buenas palabras hacia Ágatha Ruiz de la Prada. Hasta ahora. Este jueves, y después de que la ex de Pedro J. Ramírez lo tachara de "pijo" y "poco apasionado", Luis Gasset se ha cansado: "Mi mujer ideal es extremadamente discreta".

La indirecta es más que evidente aunque él afirma que se mantiene ajeno al tour mediático de su exnovia: "No he visto la entrevista, no lo he leído. De verdad que no tengo ni idea. Lo que quiera decir ella me parece fenomenal", ha dicho con una sonrisa. Para terminar, un piropo: "Ella es estupenda y estoy seguro de que va a ser muy feliz".

En las últimas semanas, Ágatha Ruiz de la Prada ha concedido varias entrevistas para hablar sobre su ruptura con uno de los solteros más cotizados de la jet-set. "Cuando estábamos juntos siempre se sentía cansado, porque tenía mucho trabajo y había pasado la COVID. Pero, de repente, dejó de estar cansado para salir con todas mis amigas. Eso me sentó un poco mal. ¿Mis amigas? Anda que no habrá mil tías Pero se le tiraron al cuello. Fue una especie de locura con él", explicó. "Es un poquillo pijo y me imagino que sabrá que no es un hombre superapasionado".

Ahora, Ágatha disfruta de nuevo de su soltería aunque muy bien acompañada por un viejo amigo: Luis Miguel Rodríguez, El Chatarrero. Fue su primera relación seria tras su divorcio y ahora han vuelto a acercar posturas: "Luismi es más que un amigo, pero sin compromiso. Como él hace lo que le da la gana, y lo va a seguir haciendo, yo también voy a hacer lo que me dé la gana, aunque a mí me dé menos ganas que a él".