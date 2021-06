Mila Ximénez, ingresada de nuevo en el hospital en plena lucha contra el cáncer

Mila Ximénez ha ingresado de nuevo en la Clínica de La Luz, en Madrid, en plena lucha contra el cáncer de pulmón. Según ha trascendido, la colaboradora de Sálvame acudió este miércoles para una prueba, pero finalmente tuvo que quedarse hospitalizada en el centro tras presentarse una complicación. Su hermano Manolo ha dado detalles sobre su estado de salud.

Tras trascender la noticia por medio de la revista Hola, su hermano ha confesado a La Razón que "Mila está todo lo bien que puede estar en medio de este proceso". El hermano de la ex de Manolo Santana no ha entrado en más detalles "porque acaba de llegar la doctora para decirnos qué tal".

La contertulia no ha dejado de luchar ni un solo día contra este maldito cáncer que llegó a su vida hace alrededor de un año. Cuenta con el apoyo de sus hermanos y el de su hija, Alba, que regresa de Ámsterdam para estar a su lado siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten. También rostros conocidos, como Belén Esteban y Belén Rodríguez, se han dejado ver con ella mostrándole todo el apoyo posible.

En marzo, cuando regresó a Sálvame, reconoció que lo pasó verdaderamente mal con su último tratamiento: "He estado en la cama casi un mes, sin poder moverme. Lo que he pasado este mes no se lo deseo a nadie. Yo tengo mucha fuerza pero cada vez me cuesta más sacarla y me cuesta más levantarme. El camino está siendo largo y jodido. Todo esto me ha pillado cansada, a mí me gusta mucho vivir, pero me gusta vivir con calidad de vida", explicó la tertuliana en su reaparición.

Aunque expresó que podría abandonar la lucha si los tratamientos no daban sus frutos, rectificó y no está dispuesta a tirar la toalla. Desde las últimas semanas se estaba sometiendo a un tratamiento experimental.