La sobrina díscola de Aznar, como mujer maltratada, le manda un mensaje a Rocío Carrasco: "Yo no me la creo"

Aran Aznar, sobrina de José María Aznar, ha tenido una vida muy dura. La exconcursante de Supervivientes confesó en 2019 haber sido maltratada tanto por su padre, quien incluso la habría violado, como por una de sus últimas parejas. Como mujer que ha sufrido este durísimo problema de la sociedad, ha analizado el testimonio de Rocío Carrasco.

Lea también: Rocío Carrasco y Fidel Albiac, de cena con Carlota Corredera y David Valldeperas para celebrar el éxito del docudrama

Aran, que no mantiene relación con el expresidente del Gobierno, reconoce haber seguido de cerca el caso de Rociíto, entre otras cosas, porque comparte abogado con Antonio David Flores.

La sobrina de Aznar ha tomado la palabra ante los micrófonos de Europa Press para dejar claro que ella no se cree a la hija de Rocío Jurado: "Tengo juicios y denuncias. Tengo heridas y pruebas. Yo soy víctima de malos tratos y de eso se sale. Cuando los jueces no le dan la razón, lo siento, pero lo dudo(...) Sé qué es una mujer maltratada y no saldría a cámara riéndome y menos después de tantos años. Yo no me la creo", ha explicado.

Lea también: El mensaje de Chayo Mohedano en el que demuestra que apoya a su prima, Rocío Carrasco, a pesar de su familia

A pesar de que Aran no respalda el testimonio de Rocío, sí ha mandado un mensaje de esperanza para las mujeres que sufren la violencia de género: "Las mujeres maltratadas no tenemos que morir en manos de nuestro maltratador. Se puede salir, da miedo denunciar, pero la policía y los servicios sociales te protegen. En este país te cuidan para que no llegues a morir en manos de tu maltratador, se puede salir de ahí", ha asegurado.

Por último, Aran también ha desvelado que ella quiso contar su dura historia de maltrato en Telecinco, cadena en la que estaba colaborando en realities y entrevistas, y se lo negaron: "Se lo conté a mi representante y lo llevó a la televisión y le dijeron que era un tema escabroso para contar", ha sentenciado.