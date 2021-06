Meghan Markle se hunde en ventas mientras Kate Middleton arrasa: la otra batalla literaria de las duquesas

Hubo un tiempo en el que los británicos besaban por donde pisaba Meghan Markle, quien incluso se convirtió en su preferida por delante de Kate Middleton. Los diseños que lucía se agotaban al momento y todas querían ser ella. Sin embargo, desde que abandonó de malos modos y junto al príncipe Harry la Familia Real, los ciudadanos de Reino Unido le han puesto la cruz.

La mejor prueba de ello es la discreta acogida que ha tenido allí su libro infantil, The Bench, dedicado a su pequeño Archie e inspirado en un escrito suyo por el primer Día del Padre de Harry. La obra de la duquesa de Sussex salió al mercado hace un par de días, poco después del nacimiento de su hija Lilibet, y se puede adquirir por unos 16 euros.

Pese de las expectativas que despertó el libro, lo cierto es que los datos son desoladores, ya que no se encuentra entre los 200 más vendidos de Amazon. Ni siquiera el primer día que salió a la venta entró en dicha clasificación, puesto que se quedó en el puesto 205. Entre los libros infantiles, ocupa el número 60. En Reino Unido incluso han tenido que reducir su precio tres libras en solo 24 horas por la falta de demanda.

Lea también - Meghan Markle cuenta la verdad de sus peleas y envidias con su cuñada, Kate Middleton: "Me hizo llorar"

The Bench tampoco convence a los críticos de los medios británicos. Desde The Sun le tachan de "forzado y demasiado sentimental" y aseguran que de ser "de un autor anónimo ni siquiera hubiera salido a la venta". En The Telegraph son igual de duros: "Uno se llega a preguntar cómo un editor puede haber considerado correcto publicar este amasijo de homilías dignas de un bacalao que desafían la gramática y que riman fatal". Hasta The Times arremete contra él: "La historia tiene tan poca acción y es tan poco arriesgada" que cabría cuestionarse "si el trabajo de redacción se delegó en un mueble".

El batacazo literario de Meghan tiene aún más morbo si tenemos en cuenta que su cuñada Kate, con la que ha mantenido varios enfrentamientos estos años, también sacó un libro recientemente y arrasa en ventas. Fue el 7 de mayo cuando la duquesa de Cambridge lanzó Hold Still, un libro de fotografías benéfico que recoge las imágenes de los artistas que participaron en el concurso de fotografía que organizó ella en 2020 para reflejar cómo los británicos afrontaban el confinamiento por la pandemia.

El libro de Kate ocupó los primeros puestos de las listas de ventas desde el mismo día de su lanzamiento. Al momento de ingresar en Amazon, de hecho, la obra se ubicó en el segundo lugar de los libros más vendidos.