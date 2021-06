Ana María Aldón pierde el juicio ante el diseñador de su vestido de novia: condenada a indemnizarle

Malas noticias para Ana María Aldón. La mujer de José Ortega Cano ha perdido de nuevo en los juzgados ante el diseñador Emilio Salinas, quien creó su traje de novia para su boda con el diestro en 2018. El modista acusa a la tertuliana de incumplir el acuerdo previo al que llegaron ambas partes: él le cedía dos vestidos en su día especial a cambio de publicidad en la revista que mostró las fotos.

Sin embargo, Aldón no cumplió su parte del trato. En la exclusiva, ni rastro del nombre del diseñador. Y no solo eso, sino que la exconcursante de Supervivientes incluso dio a entender que el vestido era un diseño suyo, según se quejaba Salinas cuando interpuso la denuncia en 2018: "No ha participado en la creación del traje y no ha cumplido el acuerdo verbal al que llegamos, por eso le pido 9.500 euros", dijo.

Aldón respondió demandándole también a él y el asunto quedó a la espera de juicio. A finales de 2020, llegó la sentencia y no fue nada favorable a la esposa del torero. El juez dio la razón al diseñador y ella era condenada a pagarle 4.800 euros, la mitad de lo solicitado.

Al no estar conforme, Ana María recurrió a la Audiencia Provincial de Madrid, que el pasado 20 de mayo ratificó el fallo, por lo que Aldón tendrá que indemnizar al modista con la cantidad que dictaminó el juez el año pasado.

Esta nueva derrota judicial ha dejado muy tocada a Aldón, que ha expresado su cabreo al diario ABC: "Ninguna de las pruebas presentadas por Salinas deberían haberse tenido en cuenta durante el procedimiento", ha declarado. Pese a todo, sigue defendiendo su inocencia: "Yo nunca me apropié porque fue una colaboración", ha sentenciado.