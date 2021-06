Los Javis confiesan: "Tenemos un grupo de whatsapp con Madonna"

La pareja de moda ha desvelado algunos de sus secretos mejor guardados, no solo de los múltiples programas en los que participan (Mask Singer o Drage Race España) sino de su vida personal. ¿La sorpresa? Su amistad con la mismísima Madonna: "Tenemos un grupo de Whatsapp con ella. Hablamos, nos mandamos fotos con filtro...", han contado Los Javis.

Javier Calvo y Javier Ambrossi han relatado la historia en El Hormiguero y todo surgió tras la emisión de su serie, La Veneno: "A las tres de la madrugada nos llega un mensaje y nos dicen que Madonna ha visto la serie y nos quieren conocer. Lo flipamos y nada, nos levantamos, nos afeitamos, nos hacemos un café... Se retrasó, así que esperamos. Por fin aparece y nos dice que le había encantado La Veneno. Es encantadora, maravillosa, es mágica. Comentamos la serie y nos dijo: 'Os quiero conocer, venid".

Y allí que fueron, a Londres, a la casa de la reina del pop: "Quedamos en su casa de Londres, llamamos y dijimos: 'We are Los Javis". Fue una reunión genial, esta gente que ha cambiado el mundo tienen algo mágico, eléctrico y piensas: 'Claro, cómo no va a cambiar las cosas", ha dicho Calvo.

Pero Madonna no es la única reina que conocen Los Javis. Este miércoles han estado con la reina Letizia y el rey Felipe VI en la exposición de Berlanga: "Hemos estado con ellos hablando de cine. Muy bien, la verdad. Estábamos repasando el protocolo, la reverencia, llamarles Majestad... y cuando los hemos visto les hemos dicho '¡Hola! ¿Qué tal, como estás?", han contado entre risas.