Rocío Flores: "Es una pena que mi madre no se crea mis lágrimas"

La hija de Antonio David Flores ha regresado a la dura realidad tras disfrutar de unos días de desconexión y tranquilidad en la playa. Algo más serena aunque muy seria, Rocío Flores ha desvelado este martes que le parece "una pena" que su madre, Rocío Carrasco, no se crea sus lágrimas ni le coja el teléfono, tal y como esta aseguró en su última entrevista.

También ha dicho que le parece "estupendo" que Ortega Cano tenga la intención de llamar a su madre ahora que ha terminado la emisión de su docuserie para tratar de acercar posturas: "Muy bien, yo respeto la opinión de todo el mundo".

Unas horas después, Rocío rompió a llorar en directo durante la emisión de Supervivientes al recibir críticas sobre su defensa a Olga Moreno, mujer de su padre: "Si yo no me parto la cara por Olga es porque estoy en un punto muy complicado por las cosas de fuera y de dentro, se me mezclan cosas y para mí es muy complicado", dijo entre lágrimas. "Cada vez que se me han puesto cosas de Olga me he partido la cara por ella y lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera porque así lo siento. Es una realidad, le moleste a quien le moleste. Eso no lo va a cambiar nadie".