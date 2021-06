Carmen Lomana arremete contra Ágatha Ruiz de la Prada: "Es lo más arrogante y soberbio que conozco. Solo quiere portadas"

No es de las que se calla nada. Por eso Carmen Lomana, en cuanto ha tenido oportunidad, ha hablado alto y claro sobre la nueva portada que ha protagonizado su ¿amiga? Ágatha Ruiz de la Prada. En ella, la ex de Pedro Jota Ramírez además de enseñar su lujoso refugio de París habla de su no retorno con Luis Miguel Rodríguez, 'El Chatarrero', y de su ex pareja, Luis Gasset, al que llama "pijo".

Lomana ha sacado la cara por todos, incluido, Pedro J, en Telemadrid: "Me pongo de mal humor con estas cosas de Ágatha. Lo único que le interesa es tener portadas", ha empezado diciendo. "Llama pijo a Luis y ella dice que no es pija Ella es lo más arrogante y soberbio que conozco. Mira a todo el mundo por encima del hombro, a todo el mundo que no le conviene, claro", asegura.

Y continúa: "Pero llamar 'innombrable' a su exmarido, al padre de sus hijos Me parece una falta de respeto y una falta de todo. Creo que debería tener un respeto a los hombres con los que ha salido, incluido a Luismi... Le llama hortera, innombrable y luego dice que ella nunca estuvo enamorada, que era costumbre. Entonces, ¿por qué cogió ese rebote? Que le hubiera dejado Si además él ha dejado todo: la casa de Madrid, la de Mallorca. Era un matrimonio de conveniencia. Él se casó porque quería que su hijo heredara el título y no podía hacerlo sin estar casados. Él sólo quiso ser agradable hasta el final", sentencia.

Esta no es la primera vez que Carmen dispara contra la diseñadora. En 2020 ya le dio un buen repaso. Por aquel entonces, Lomana había comentado públicamente su intención de postularse como alcaldesa de Madrid y Ágatha comentó que le gustaría ser concejala de Medio Ambiente. "Es que me copian todas. Pues muy bien, las mujeres al poder", dijo Carmen en tono jocoso. Y continuó: "Hago una exposición con mis trajes y ya la quieren hacer todas, claro, con cuatro pingos... Que quiero ser alcaldesa, pues ya sale otra que quiere ser concejala... En mi equipo desde luego no la quiero porque me parece que ha dicho que quiere ir con Carmena. Parece mentira, Ágatha, tú que eres progresista, moderna y tan cool estás haciendo últimamente unas cosas muy raras...".

Carmen también ha dado su opinión recientemente sobre Carlota Corredera y su papel en el documental de Rocío Carrasco. Equipara a la presentadora con la Inquisición y dice que no ha sido imparcial: "Es una iluminada. No se le puede tomar así el pelo a las mujeres maltratadas de verdad desde un plató y desde un espectáculo que no es nada más ni nada menos que un negocio".