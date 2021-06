Nerea Garmendia muestra sus impactantes heridas tras sufrir un accidente de moto

Nerea Garmendia ha impactado a sus casi 100.000 seguidores de Instagram al desvelar que ha sufrido un accidente de moto y mostrar sus heridas. Afortunadamente, todo ha quedado en un susto y la actriz se recupera en casa.

"Llevaba unos días calladita y algunos me habéis preguntado si estoy bien. Y mi padre me dice hoy: 'Nere, ¿esto no lo vas a contar a tu familia de Instagram? Si enseñas los paluegos cuando comes hay que contar también estas cosas'", escribió este martes, junto a una foto de sus heridas en las piernas, del lugar donde tuvo el accidente y otra imagen en la que aparece con los profesionales que la atendieron.

Tras la reflexión de su progenitor, la actriz de Allí abajo siguió sus consejos: "Y he dicho, pues tiene toda la razón Y como estamos aquí para lo bueno y para lo malo hoy toca contaros una noticia buena y otra mala".

Así las cosas, explicó cómo ocurrió el accidente: "La mala es que la imprudencia de un camionero me la he zampado yo y me ha tirado al suelo (iba en moto y a muy poca velocidad, menos mal). Y la buena es que estoy bien. Nada roto, nada infectado, sólo un buen susto, 'dolorcillo' en la pierna y que me toca tercera cuarentena del año en casa (esto sucedió el jueves, la foto con Coko - su perro - es de ahora). Como veis ya me estoy recuperando".

A continuación, insistió en la irresponsabilidad del otro conductor: "¿Cuál fue la imprudencia del camionero? Se le cayó carga del camión (la arena de las fotos) y no avisó para que la recogieran. Por favor, si veis que se cae algún objeto, piedras o similar que pueda provocar un accidente Llamad al 010 para que lo retiren".

Después, agradeció la labor de las personas que la atendieron: "Dar gracias a los sanitarios Juan y Carlos que me atendieron en la ambulancia, como a los que me curaron en el Hospital 12 de Octubre, a la policía que actuó rápidamente y a todos los que os habéis preocupado todos estos días. Y cómo no, a mis 3 mosqueteros que me han cuidado y no se han separado de mí ni un minuto", sentenció al respecto.