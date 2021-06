Anne Igartiburu, abierta a encontrar el amor tras su separación de Pablo Heras-Casado: "Si surge, bien"

Formaban uno de los matrimonios más discretos y unidos del panorama nacional pero, tras cinco años de matrimonio y un hijo en común, Anne Igartiburu y Pablo Heras-Casado emprendían caminos separados a finales del año 2020, aunque su ruptura no se hizo pública hasta el pasado mes de febrero. Meses después de la separación, la presentadora no le cierra las puertas al amor.

Por un lado, ha hablado sobre el punto en el que se encuentra su relación con el padre de su hijo Nicolás: "Bien, además, nos vemos. Hemos celebrado todo bien así que no hay ningún problema. Eso está bien", ha confesado a los micrófonos de Europapress.

A continuación, le han preguntado si tiene "ganas de amor" o de "pasar una temporada sola", a lo que ha contestado: "Pues eso nunca lo sabes, la verdad. Tengo muy buena experiencia y sigo teniendo una relación muy bonita con Pablo, ¿no? Tenemos un peque y luego ya se verá. Si surge, bien, y si no, pues también bien".

Hay que recordar que en 2016 le dieron la bienvenida a Nicolás, el primer hijo biológico de la vasca. Anne también tiene a Noa, a la que adoptó en 2004 en la India con su ex marido, el bailarín Igor Yebra; y a Carmen, a la que adoptó en Vietnam en 2013.

Así se encuentra la presentadora

En estos momentos ha asegurado que se encuentra "muy bien" y "echando de menos el poder bajarme la mascarilla y sonreír, que es una herramienta muy importante para comunicar".

La estrella de TVE se muestra esperanzada tras los convulsos meses de pandemia: "Cada vez queda menos, cada vez estamos más cerca del final del túnel y yo creo que lo vamos a poder disfrutar. Lo necesita el mundo. Yo gracias a Dios no he tenido ninguna desgracia cercana, sí amigos, pero en casa todo el mundo está bien y ya mi padre está vacunado también".

Así las cosas, ha explicado que tiene muchas ganas de ver a su progenitor: "Me emociono y todo, tengo muchas ganas de ir a verle ya. Ahora en verano, sí. Hemos aprendido lo importante que es estar con la familia". También tiene planes para los meses de vacaciones: "Pues voy a estar en el pueblo. Voy a ir mucho al pueblo así que esa es la idea, recuperar".

Sobre su gran amiga María del Monte

A la comunicadora también le han preguntado por María del Monte, que ha perdido a dos hermanos por el Covid-19: "Tengo que confesar que la quiero muchísimo y por eso le puse ese mensaje, pero sé poco. Sé que lo ha pasado muy mal, de hecho, cuando estuve con ella rodando estaba con su hermano recién fallecido, su mami enfermita y su hermano ingresó al poco... Ha sido muy delicado y bueno, es duro, es duro. Es una familia muy unida y se nos van las personas que menos imaginamos".

Sobre Paz Padilla

La presentadora entrevistará dentro de poco a Paz Padilla, que tampoco pasa por la mejor racha tras la muerte el año pasado de su marido, Juan Antonio Vidal, tras no superar el cáncer: "Es una gran amiga y yo creo que vamos a hacer un buen equipo para aprender a gestionar el duelo no solo de las personas que se nos van si no también de muchas cosas, ¿no? Relaciones personales, relaciones de pareja, trabajo, pérdidas de todo tipo. Yo creo que va a estar muy bien".