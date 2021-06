Jordi González: de los "cuatro cretinos" con los que ha trabajado a la película porno en la que participó

Tras realizar confesiones sorprendentes sobre su complicada situación económica hace unas semanas, Jordi González ha vuelto a hablar de su vida personal en una sincera entrevista. Desde los "cuatro cretinos" con los que se ha topado a lo largo de su carrera a la película porno en la que participó. Eso sí, con ropa...

El presentador atravesó un duro momento al inicio de la pandemia, cuando perdió la mitad de sus ahorros en una sola semana. No obstante, a pesar de la depresión que atravesó, trató de salir a flote.

"Yo soy optimista por naturaleza, pero es cierto que las primeras semanas del estado de alarma me abatieron por la incertidumbre, el miedo y la tristeza al saber que todos los días más de 500 personas en nuestro país morían por causa de un virus del que casi nada sabíamos y las infecciones se multiplicaban a un ritmo vertiginoso", le ha confesado a Omar Suárez en Lecturas.

Sobre su momento profesional actual - está al frente de Conexión Honduras - asegura que se encuentra bien con lo que hace: "Yo quiero disfrutar estos últimos años de carrera en programas y equipos en los que es un orgullo trabajar. La intención es volcarme en un par de programas semanales al año y disfrutar del tiempo libre la otra mitad del año".

Acerca de las personas con las que se ha cruzado en televisión, confiesa que se ha encontrado de todo: "Para llevar 36 años en televisión, estarás de acuerdo conmigo en que cuatro gatos es un total bajísimo de gente indeseable con la que he trabajado. Mi mundo son bastantes amigos, muchos conocidos, muchísimos 'saludados' y cuatro cretinos".

Por otro lado, como cualquier otro profesional del medio, también cuenta con sus 'haters' en las redes: "Los detractores me hacen reír, pero apenas puedo estar atento a esas cosas porque ya me dan pereza las redes y casi cualquier cosa llama más mi atención. De todas formas, te diré que, más que los que insultan o difaman en esos lugares, me inquieta la dicción compulsiva que generan las redes sociales en cada vez más gente. He visto personas en una sala de cine más pendientes de su Instagram que de la película que han pagado por ver".

Repasando su trayectoria, ha recordado dos puntos destacados de su carrera, cuando participó en una película de alto voltaje y cuando consiguió un récord Guinness: "Lo del porno fue una tontería que me pidió un amigo que dirige Cine X. El récord Guinness de 1997, 25 horas ininterrumpidas en Telecinco con el programa 'Moros y Cristianos', fue épico, un esfuerzo colosal de 100 profesionales de la televisión que me acompañaron desde el minuto inicial hasta el final".

Hay que recordar que hace unos años, en 2011 concretamente, sorprendió a todos cuando desveló que participó en una película X: "Salía vestido de teniente coronel y daba unas órdenes por teléfono. Salí es una película porno pero no me quité ni la corbata", aseguró entonces en La voz digital.