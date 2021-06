Ágatha Ruiz de la Prada y El Chatarrero son ¿pareja abierta?: "Es más que un amigo, pero sin compromiso", asegura ella

Ágatha Ruiz de la Prada se encuentra en un momento sentimental extraño tras romper con Luis Gasset hace un mes. Tras dejar al empresario, la diseñadora retomó lazos con su ex, Luis Miguel Rodríguez El Chatarrero. Ahora ha tratado de explicar cómo se encuentra la relación entre los dos tras los rumores de una segunda oportunidad.

Lo ha hecho haciendo caja a través de la revista Hola con un posado desde París, donde tiene un apartamento en el que se refugia después de cada varapalo amoroso.

Al ser preguntada por su misteriosa relación con El Chatarrero, con el que acudió a una boda hace unos días, esto es lo que responde: "Luismi es más que un amigo, pero sin compromiso. Como él hace lo que le da la gana, y lo va a seguir haciendo, yo también voy a hacer lo que me dé la gana, aunque a mí me dé menos ganas que a él".

Después, ha desvelado que al empresario le sentó verdaderamente mal que lo 'reemplazara' durante todo un año por el director de Ansorena: "Para él fue desagradable que yo estuviera tanto tiempo con Gasset".

Por otro lado, a Gasset le ha dedicado unas cuantas pullas: "Sí, estuve enamorada de Luis, hace mucho tiempo Cuando estábamos juntos siempre se sentía cansado, porque tenía mucho trabajo y había pasado la Covid". Después, se sintió en cierto modo traicionada: "Pero, de repente, dejó de estar cansado para salir con todas mis amigas. Eso me sentó un poco mal. ¿Mis amigas? Anda que no habrá mil tías Pero se le tiraron al cuello. Fue una especie de locura con él".

Así las cosas, no cree que a Luis le pillen por sorpresa sus 'reproches': "Luis Gasset es un hombre muy ecuánime, muy tranquilo, muy educado pero me imagino que sabrá que no es un hombre superapasionado. No he mentido en eso".

Según ella, ciertas cosas que no compartía con Luis terminaron entorpeciendo la relación: "Luis (Gasset) es un amor pero es un poquillo pijo. En cambio yo no, soy pija de nacimiento porque conozco a muchos pijos, pero no lo soy. Casi prefiero uno de Parla que un pijo". Así las cosas, también ha dejado claro que "cuando te queda poco tiempo tienes que aprovechar los años que te quedan para divertirte".