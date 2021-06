Esperanza Aguirre, sin complejos: "Díaz Ayuso se parece a mí en que cuanto más se metían conmigo, más votos sacaba"

Esperanza Aguirre (69) vive alejada de la primera línea de la política, pero no de la "política" como ella remarca: "Yo no me retiraré mientras Dios me de salud. Me he retirado de la primera fila, pero seguiré en la política", dice la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Por ello, habla sin complejos de la actualidad del país y defiende a capa y espada a su amiga, Isabel Díaz Ayuso (42), en quien se ve representada.

"Isabel es mucho mejor política que yo porque lo ha tenido más difícil. Es tan inteligente que ha sido capaz de sortear dificultades enormes, como tener un vicepresidente que no le ha sido leal, o un Gobierno de España que maltrata constantemente a Madrid", confiesa durante una entrevista en Diez Minutos.

Esperanza va más lejos y lanza una curiosa comparación con la presidenta madrileña: "En lo que sí se parece a mí es que, cuanto más se metían conmigo, más votos sacaba", señala Aguirre, antes de asegurar que Ayuso "lo ha hecho muy bien". "Si tú vieras la recepción que está teniendo en la prensa internacional...", añade.

La que fuera ministra de Cultura también saca la cara por Vox: "Yo no les llamo extrema derecha, lo mismo que los de izquiera no llaman extrema izquierda a Podemos. Yo creo que en la España de hoy el centro es apoyar la Constitución, apoyar la libertad, la propiedad, y un país de ciudadanos libres", explica. Y defiende a Rato: "Ha ido a la cárcel por 98.000 euros de las tarjetas black que ya había devuelto. Es por lo que está condenado".

"Mi matrimonio ha tenido altos y bajos"

En lo que respecta a su vida personal, ahora Esperanza se dedica a sus pasiones: el golf, su familia y la lectura. De hecho, lanzó el pasado mes de abril su libro, Sin Complejos: Solo una derecha unida y orgullosa de su historia puede volver a gobernar España.

Cuando habla de sus nietos, se le ilumina el rostro: "Tengo una vida muy agradable, veo a amigos, salimos a comer o a cenar, dedico mucho tiempo a mis nietos, que son mi gran pasión. Tengo uno de 3 años que me ha contado que a San Ignacio de Loyola le rompió un pie la bala de un camión, yo creo que se refería a un cañón. Tengo 7 nietos, la mayor ha cumplido 12 años, otros tres viven en Inglaterra, a los que visité en Semana Santa, aunque tuve que guardar cuarentena, pero no me importó porque donde viven tienen jardín".

En la charla con el medio, Esperanza también cuenta detalles inéditos de su relación con su marido, Fernando Ramírez de Haro y Valdés: "Mi matrimonio, como todos, ha tenido sus momentos altos y bajos, pero en estos momentos estamos en alto. La pandemia tuvo la ventaja de que, al coger el virus juntos y pasar el confinamiento en esta casa, que es muy grande, cada uno tiene su espacio para trabajar", explica.