El bikinazo de Emily Ratajkowski con su bebé que indigna a las redes: "He cogido cacas de mi perro con más cariño"

La modelo británica ha despertado una gran polémica en redes sociales con una de sus últimas fotografías. En ella aparece luciendo cuerpazo con su hijo en brazos y la forma de cogerlo ha provocado una avalancha de críticas. Tanto que Emily Ratajkowski ha decidido cerrar los comentarios de la imagen.

Lea también - Emily Ratajkowski celebra sus 30 años como mejor sabe: impresionante posado en bikini desde la playa

La top agarra al pequeño Silvester, de casi tres meses, con un solo brazo, de manera que el bebé parece colgando de una manera bastante incómoda. "He cogido cacas de mi perro con más cariño que 'Emrata' coge a su hijo", dice un internauta. "¡Cógelo con las dos manos!", "No es una cosa, es un bebé", dicen otros.

That's not how you hold a baby @emrata - and your millions of followers shouldn't be encouraged to do the same. Happy to give you some tips if you need them. pic.twitter.com/IcduCA4tMQ