Zayra, la hija de Guti, estalla tras las críticas a su novio: "Lo que hacéis es vergonzoso, me la sudan los testigos, vamos a tomar medidas"

Celoso, controlador, irrespetuoso... Así es Miki, el novio de Zayra, según sus ex novias. Afirman que el chico, con el que la joven vive en Londres desde hace un par de meses, insulta a la hija de Guti y Arancha de Benito llamándola "gorda" y "fea" y que controla a sus amistades, sus redes e incluso la ropa que se pone. Ella, indignada, lo ha desmentido todo.

"Las declaraciones que hace esta chica son muy lamentables, de que mi novio me insulta, me llama falsa, gorda... Esta chica estuvo con él y le puso los cuernos, está resentida porque está más sola que la una, porque se quedó sin amigos y ahora quiere vengarse", ha dicho Zayra en Sálvame.

"La que no tiene ni la ESO es ella. Yo estoy estudiando para sacarme el Advance, un título de inglés, y él trabajando en un bar, ganando su sueldo. Él paga la casa y parte de mis gastos, las comidas, mis caprichos... yo casi no pago nada, la mantenida soy yo, así que no está conmigo por mi dinero", ha explicado. "Ella es la que no trabaja".

La hija de Guti y Arancha de Benito afirma que Miki, su novio, es una persona maravillosa: "No he podido encontrar una persona mejor y con mejor corazón, me respeta, me cuida, mi familia lo adora... Mis amigas de verdad están ahí siempre. Me han quitado Instagram porque me metí en una aplicación y tuve un problema, para nada me controla las redes. Él me dice que suba lo que quiera, que voy guapísima... Ella es una envidiosa, una muerta de hambre que por 100 euros hace lo que sea".

Ante la insistencia de Paz Padilla y compañía, Zayra ha estallado: "Me parece vergonzoso que estéis dejando a una persona maravillosa... ¿de qué? Estáis machacando a una persona que es anónima que ni si quiera deberíais nombrar. Me la suda los testigos, estáis diciendo barbaridades, no le vais a dejar de lo que no es. No le conocéis de nada y estáis diciendo cosas muy graves. Vamos a tomar medidas". Y ha añadido: "Estos testimonios son falsos, Miki solo ha tenido una novia, las demás se hacen pasar por algo que no son. Estoy feliz y muy tranquila, aunque un poco harta de todo esto".