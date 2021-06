Sara Sálamo defiende la vacunación de los futbolistas y la lía: "Bastante privilegios tienen ya"

La actriz, que se encuentra de vacaciones con su familia en Grecia, ha protagonizado una nueva polémica en las redes sociales. ¿La razón? Defender la vacunación de los futbolistas después de que Sergio Busquets diera positivo por Covid-19 a una semana de que la Selección Española de Fútbol entre en la Eurocopa. La avalancha de críticas para Sara Sálamo ha sido tal que la canaria ha decidido borrar el tuit.

Pero ni aun así ha conseguido calmar las aguas. "El tema es que los deportistas tienen que trabajar sin mascarilla. Ahí te contagias si o sí. Y los familiares, si somos pacientes de riesgo por patologías, no te puedo ni explicar el mal yuyu...", trataba de explicar. Las respuestas eran tajantes: "Y las camareras, que están rodeadas de gente sin mascarillas, las esteticistas y peluqueras que tienen contacto directo con otra persona, las cajeras de los super que manipulan monedas continuamente, los barrenderos que recogen los pañuelos de las papeleras...".

Y más: "Si es así a Isco lo vacunan el primero, el pobre da 3 vueltas a la cancha y lo sacan en el Samur", "Se ve que la Eurocopa es mucho más importante que los grupos de riesgo", "Es mejor que primero vayan los futbolistas, que son más útiles para la sociedad, nótese la ironía", "Defensores de la working class hasta que se meten con sus privilegios"...

Se me olvidaba que si te mueres por covid, por tener una enfermedad respiratoria crónica previa, pero tienes dinero Da igual dejar a tus dos bebés huérfanos, ya que tendrás un ataúd súper súper cuqui. https://t.co/LLwep2ZGee — Sara Sálamo (@SaraSalamo) June 8, 2021

Uno de los mensajes ha provocado la indignación de Sálamo ("hija, que vivís a todo trapo y vosotros si os contagiais podéis estar en vuestra mansión uno en cada punta varios días sin veros"), que ha respondido: "Se me olvidaba que si te mueres por covid, por tener una enfermedad respiratoria crónica previa, pero tienes dinero Da igual dejar a tus dos bebés huérfanos, ya que tendrás un ataúd súper súper cuqui". Y ha añadido: "Se me olvidaba que por norma general no se empatiza con la salud de los que cobran más, porque si se muere una mujer joven, con hijos pero esa familia tiene dinero, podrán comprar un ataúd más caro".