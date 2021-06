La carta de la cuñada de Antonio David a Irene Montero tras su apoyo a Rocío Carrasco: "¡Dimita, por vergüenza y por decencia!"

Desde que comenzara la docuserie de Rocío Carrasco numerosas personalidades se han pronunciado al respecto en las redes sociales y los programas de televisión. Entre ellos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, que consideró a Rociíto víctima de la violencia de género aunque, al menos por el momento, no haya una sentencia en contra de Antonio David Flores. Ahora, la cuñada del ex guardia civil ha tenido unas palabras para la de Podemos.

En primer lugar, Raquel, hermana de Olga Moreno, le lanzó un reproche por haber intervenido en Mediaset para apoyar a la hija de La más grande: "Nuestros impuestos no van destinados a que usted aparezca en Sálvame, un programa cuanto menos cuestionable por sus temáticas y dinámicas y que incumple las mismas prácticas de desprestigio, difamación, insulto, burla y humillación que ellos mismos practican todas las tardes", escribió este lunes en una largo hilo de Twitter.

Abro este Hilo dedicado a la ministra de Igualada , la señora @IreneMontero , aunque dudo mucho que se moleste en leerlo . — raquel moreno (@raquelm27928537) June 7, 2021

Así las cosas, aseguró que no entiende su postura: "Como ciudadana, no me explico cómo usted aparece en estos formatos para apoyar públicamente a un personaje del mundo del corazón que supuestamente ha sufrido maltrato durante un tiempo prolongado pero, que casualidad, sin sentencia judicial que apoye tal historia. Está claro, que para usted y para su partido las sentencias judiciales no tienen ni valor ni credibilidad cuando no favorecen sus intereses políticos y, para usted, la violencia de género tiene mucho interés político. Y para colmo total sale usted en el último capítulo del docudrama".

En este sentido, criticó que apoyase con fervor a la madre de Rocío y David Flores: "Ahora resulta que según usted, ella se ha convertido en el estandarte, el icono de este país en la lucha contra la violencia de género. En cualquier país democráticamente decente, su destitución habría sido fulminante".

Después, lanzó una serie de cuestiones para ella: "Le haré unas cuantas preguntas. ¿Conoce personalmente a Rocío Carrasco? ¿A su exmarido? ¿A sus hijos ? ¿A su actual esposa? ¿Ha vivido de forma muy cercana ese infierno que ella dice haber sufrido? ¿Conoce realmente la verdadera historia?".

De esta forma, pidió su dimisión: "En mi opinión, lo que debería hacer ya no es dedicarse a su labor, que es para lo que le pagamos, sino dimitir, por vergüenza y por decencia. Usted y su ministerio, no solo nos han convertido en el hazmerreir de Europa y del resto del mundo. Se ha convertido en una herramienta de feminismo radicalizado".

A continuación, un reproche a Rocío Carrasco por su papel como madre: "Este bodrio televisivo ha dejado bien claro que la mujer puede ser la peor enemiga de su mismo sexo, empezando por la protagonista, Ser Carrasco, presentando a su hija como si fuese un pequeño demonio con aspecto humano".

También le dedicó unas palabras a Carlota Corredera y a las fieles defensoras de Rociito en los platós: "Siguiendo con la presentadora, Carlota Corredera, la más 'feminista' de las feministas, pasando por la contertuliana Belén Rodríguez, que odia con la misma intensidad a mi cuñado que a mi hermana Olga. La periodista Paloma García Pelayo, de la que ha quedado patente su inquina personal hacia mi cuñado, y otras muchas mujeres que se han aprovechado de la situación para llevar a cabo su propia venganza".

Por último, cerró su mensaje con otras palabras para la ministra: "Y usted, señora Montero que se aprovecha de su cargo político para señalar de manera pública a una persona con la acusación de maltratador a sabiendas que los tribunales lo exoneraron de tales acusaciones. Por favor, deje de ser tan populista y céntrese en su labor como ministra de igualdad, IGUALDAD", sentenció al respecto.