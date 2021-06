Paz Vega presume de su hija Ava en el Festival de Málaga

La actriz se ha desplazado este lunes a Málaga para presentar su última película, La casa del caracol, en el Festival de Cine. Paz Vega ha pasado por la alfombra roja con un precioso mono de satén y una compañía muy especial: su hija Ava, que se estrena en la gran pantalla en la película que su madre protagoniza junto a Javier Rey.

Madre e hija han protagonizado un momento muy tierno al arreglarse el pelo la una a la otra antes de posar ante las cámaras. Paz ha estado pendiente de Ava, que a sus 11 años es casi tan alta como su madre y ya apunta maneras en el mundo de la interpretación: "Como madre y actriz, ver que mi hija también tiene interés por la actuación es un orgullo", ha dicho ella.

Ava Salazar es la segunda hija de Paz Vega y Orson Salazar. Es la primera vez que trabaja junto a su madre aunque no su debut como actriz, ya que la vimos en un pequeño papel televisivo en Paquita Salas. La película, un filme de terror psicológico que llega a los cines el próximo viernes 11, se rodó tras el confinamiento y Ava compartió la grabación en redes sociales, donde cuenta ya con más de mil seguidores.

La actriz ha sido una de las más elegantes de la noche con un llamativo dos piezas en color negro, formado por top de hombros al aire realizado en tafeta con volantes y mangas abullonadas y pantalón de pinzas en mikado con cinturón en charol al tono. Un modelo hecho a medida por The 2nd Skin Co. Ha completado el estilismo con sandalias negras de Stuart Weitzman y joyas de Tiffany & Co.

Stephanie Cayo, la más sexy

La actriz y modelo peruana ha sido la más sexy de la noche con este impresionante vestido largo verde con cola. Un modelo de espalda al aire, llamativo escote y volantes, combinado con sandalias joya en el mismo tono.

Vicky Luengo ha lucido un vestido midi en blanco y negro de Carolina Herrera NY, un diseño de tirantes metalizado con detalle de volantes de organza en blanco. Lo ha combinado con joyas de Messika y sandalias negras nudist de Stuart Weitzman.

Noemí Ruiz ha presumido de figura con un diseño blanco en forma de maxi flor de Yvan Andreu, combinado con sandalias tipo botín con detalle de pelo negro.