Las redes sociales se mofan de las faltas de ortografía de Jessica Bueno

Aunque algunos medios le hayan (le hayamos) enmendado la plana poniendo la 'h' olvidada, en las redes sociales se mofan de una falta de ortografía que Jessica Bueno, la ex de Kiko Rivera, ha pasado por alto. En un mensaje aclaratorio de por qué no había invitado el pasado sábado a la mayoría de la familia Rivera y Pantoja a la primera comunión de su hijo Francisco, nacido durante su relación con el vástago de Isabel Pantoja, no se percató de que escribía "ha hecho" con el inicio del tiempo verbal la sin la 'h' correspondiente.

En redes sociales empezaron a aparecer mensajes con muy mala leche, como el de 'marijuani', quien suelta un "poca h para tanto hecho"; o el de 'rinconete', que se dirige a Jessica con sumo cachondeo: "No ace falta que agas ostentación de tu rechazo a las pobres aches".

A Jessi, con dos eses, le duele que le tomen por analfabeta, pues el error se debió a las prisas por colgar lo antes posible el mensaje, habida, con h, cuenta de la polémica desatada ante la ausencia en la ceremonia religiosa y el festejo de familiares paternos de su niño.

Lea también - Jessica Bueno estalla tras una acusación de Kiko Rivera por la comunión de su hijo: "Qué pena, de verdad"

Faltas ortográficas aparte, Jessica dejó muy claro que todos los que no estaban presentes ese día han sido convocados en Sevilla para una segunda celebración con Francisquito. Incluida la mediática abuela del crío, Isabel Pantoja, que también estaba invitada al evento del sábado y brilló por su ausencia.