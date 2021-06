Donald Trump reaparece con los pantalones al revés y las redes se mofan

El expresidente de Estados Unidos ha reaparecido en un acto este fin de semana, pocos días después de que Facebook cerrara su cuenta por una "grave violación de las reglas". Sin embargo, no han sido sus palabras las que han llamado la atención en esta ocasión, sino su look. ¿La razón? Unos extraños pliegues en sus pantalones que han convertido a Donald Trump en el Trending Topic del día en redes sociales.

Sucedió durante un acto de su partido. El magnate lució un traje de chaqueta azul cuyos pantalones no tenían cremallera ni botones. La teoría más extendida es que Trump se había puesto los pantalones al revés, aunque otros aseguran que se trata de un modelo de pantalón elástico con cintura cerrada. Hay quien plantea, incluso, que el marido de Melania Trump podría llevar algún tipo de pañal.

Makes total sense why Donald Trump fired Hope Hicks. Kinda hard to steam out creases from a pair of baggy backwards slacks while he's sporting a fully loaded baby diaper. ???? pic.twitter.com/mjGxisM1Ly — GSG the Original (@GSGtheOriginal) June 6, 2021

Donald Trump wearing his slacks backwards really accentuates his baggy depends diaper. No wonder he needed Hope Hicks and now Jason Miller to steam them. ??????????? pic.twitter.com/fD99ssaDjB — GSG the Original (@GSGtheOriginal) June 6, 2021