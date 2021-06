Cristina Pedroche y la respuesta a la pregunta que todo el mundo quiere hacerle (la tenemos)

Ya hemos salido de dudas. Todo el mundo se hacía la misma pregunta este lunes. ¿Cristina Pedroche y Dabid Muñoz esperan (¡por fin!) un hijo?

La foto del matrimonio este fin de semana en Cataluña, posando para el Instagram de la presentadora dejaba la pregunta en el aire. El famoso chef abraza a su esposa por la espalda y junta sus manos cariñosamente sobre el vientre de Cristina. Para muchos no había duda. En la nueva vida del empresario y la vallecana, con muchos y nuevos proyectos, podría estar también el propósito de ser padres, dos años después de su boda y con una relación sólida desde 2104.

Pedroche se ha sentido agobiada muchas veces cuando la prensa le pregunta una y otra vez, esa manida frase de "completar la familia". Y así ha contestado: "Tengo 32 años y no me planteo a día de hoy ser madre y a lo mejor no me lo planteo nunca y no pasa nada. La gente me dice que todavía soy joven para ser madre, que no pasa nada, pero es que a lo mejor no quiero y no es un problema, es una opción más. Y voy a seguir siendo igual de buena mujer y voy a sentirme realizada y a ser feliz", dijo sin dudar en un acto público.

Lea también - Cristina Pedroche, ¿embarazada?: los detalles de sus posados con Dabiz Muñoz que apuntan a la maternidad

Sabemos que su decisión es firme y ni desea tener un hijo ni lo está esperando en este momento, según confirman a Informalia gente muy cercana a la contertulia de Zapeando, elegida también para presentar el nuevo formato Love Island.

Cristina Pedroche no es la única celebridad femenina que se atreve a rechazar la maternidad como algo inherente a la condición de mujer. Algunas han dicho públicamente que no tienen ningún interés en ser madres. Desde Kylie Minogue a Renée Zellweger, la famosa Oprah Winfrey o la canciller alemana Angela Merkel. Aunque alguien como Cameron Diaz, que tenía el propósito de renunciar a la maternidad, tuvo un hijo en 2020 por gestación subrogada y es tan feliz que no hace cine desde entonces.

En todo caso, Cristina Pedroche y Dabid Muñoz no tienen la menor intención de ser una familia de tres. Por el momento.