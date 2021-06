Kiko Rivera organiza la comunión de su hijo en Sevilla: "Invitaré a mi madre"

Francisquito, el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno, recibió la Primera Comunión este domingo en Bilbao y lo celebró en una fiesta muy íntima a la que no estaba invitada su familia paterna. Acudieron, eso sí, el padre, su mujer Irene Rosales y sus dos hermanas, Carlota y Ana. Tras la polémica (¿por qué no acudió la abuela Pantoja o la tata Anabel?), el DJ ha anunciado que organizará una fiesta para el niño en Sevilla.

A ella estarán invitados todos los Rivera-Pantoja, incluida Isabel, a pesar de que la relación entre Kiko y su madre atraviesa su peor momento: "Yo no le puedo quitar a una abuela el derecho a estar en la comunión de su nieto, yo sé apartar rencillas y sobre todo si esa para mis hijos", ha dicho el músico.

Kiko ha hablado este lunes en Sálvame tras llamar para consolar a su prima Anabel, envuelta en lágrimas por no haber sido invitada a la comunión bilbaína de Francisquito: "Tú ibas a ser la madrina, Jessica decidió por razones equis que ella la iba a elegir y yo tuve que elegir a padrino. Tengo muchos problemas como para que la madre de mi hijo me cambie a la madrina", ha desvelado el DJ, echando balones fuera y cargando la responsabilidad de la celebración a la madre de su hijo, Jessica Bueno: "Tú ya sabes la situación que hay, sabes que yo llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo porque yo no pienso en mí, pienso en mi hijo. ¿Que no estoy conforme con algunas cosas? Claro que no, pero nosotros somos así y yo no voy a buscar ningún problema con la madre de mi hijo, no por mí ni por ella, sino por la felicidad de mi hijo".