Jessica Bueno estalla tras una acusación de Kiko Rivera por la comunión de su hijo: "Qué pena, de verdad"

La primera comunión de Francisquito, el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno, ha desatado una guerra entre tres de los adultos más importantes en la vida del niño: su padre, su madre y la tata Anabel Pantoja. El acto tuvo lugar este fin de semana en Bilbao y fue bastante íntimo: solo acudieron 20 invitados y entre ellos no estaba Anabel Pantoja, muy unida al niño.

Este lunes, Anabel lamentó entre lágrimas no haber sido invitada y Kiko llamó a Sálvame para aclarar el porqué de su ausencia: "Tú ya sabes la situación que hay, sabes que yo llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo porque yo no pienso en mí, pienso en mi hijo. ¿Que no estoy conforme con algunas cosas? Claro que no, pero nosotros somos así y yo no voy a buscar ningún problema con la madre de mi hijo, no por mí ni por ella, sino por la felicidad de mi hijo". Y añadía: "Tú ibas a ser la madrina, Jessica decidió por razones equis que ella la iba a elegir y yo tuve que elegir a padrino. Tengo muchos problemas como para que la madre de mi hijo me cambie a la madrina".

A Jessica Bueno no le han sentado nada bien las palabras de su ex y ha escrito un comunicado en redes sociales minutos después para dejar las cosas claras: "Me parece lamentable que use un motivo como este para inventar y hacer daño cuando se ha actuado desde el corazón. He organizado una fiesta en mi casa donde hemos sido los únicos responsables y por respeto y amor a mi hijo han estado las personas que he creído convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto estaban su padre, su mujer y sus hermanas, creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos ya que son los principales en la vida de mi hijo y no he querido entrar en temas personales que no me incumben invitando a otras personas de su familia".

La mujer de Jota Peleteiro continuaba: "Uno de sus regalos de comunión era el de otra celebración en Sevilla con su familia paterna, cosa que creo lógica, dado que esta la hice pensando en mis dos hijos. Yo no tengo nada que ver con quién ha asistido y quién ha sido el padrino. Mi única responsabilidad en ese aspecto era el de elegir una madrina. Por favor, pido respeto hacia mi familia y mi hijo".

"Fue una celebración íntima con solo 20 invitados donde únicamente asistieron los cuatro padrinos de mis dos hijos con sus respectivas parejas e hijos. Mis padres y mis suegros porque vuelvo a recordar que también bautizaba a mi pequeño ese día. Mi hermano, que hacía un año que no lo veía. Nuestra catequista con su marido, el párroco de la Iglesia y tres mamás de los amigos más íntimos de mi hijo mayor con sus maridos. El padre de mi hijo con su mujer, mi marido y yo".

Para terminar, la modelo, embarazada de 35 semanas, pedía respeto: "Qué pena, de verdad, que algo que se ha hecho con buena intención aun sabiendo que se convertiría en un circo cuando huyo de esto siempre al final se utilice para decir mentiras, qué poco respeto aun estando en mi estado y ese día me lo pasé intentando que todo el mundo estuviera feliz".