El desnudo integral de María Pedraza paraliza Instagram: bate récords en la red

María Pedraza ha revolucionado las redes sociales con un impresionante posado que ha enloquecido a sus más de 11,7 millones de seguidores de Instagram. La actriz ha mostrado su cuerpo al desnudo desde un balcón con vistas al mar.

La imagen de la protagonista de Élite bate récords en la red social, donde acumula más de 1.111.000 'Me gusta' en menos de un día. La cifra no para de aumentar entre los fans de la ex de Jaime Lorente, quienes se deshacen en piropos hacia ella. "Qué mujer", "Eres perfecta", "Una diosa" o "Me vas a matar", le dicen los internautas.

María comparte su día a día con sus millones de fans y, en ocasiones, también presume de tipazo. Hace solo unos días, publicó un par de imágenes desnuda en la bañera del lujoso hotel W Barcelona, donde pasó unos días junto a su amiga, la bailarina Paula Losada.

Aunque se dijo que podría estar saliendo con el piloto Marc Márquez, parece que el corazón de Pedraza sigue libre tras su ruptura con el también actor, Jaime Lorente.