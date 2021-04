La estrategia de Sara Carbonero para no hablar de su divorcio en la presentación de su nueva colección

Sara Carbonero continúa a la cabeza de sus proyectos tras separarse de Iker Casillas. Junto a su buena amiga Isabel Jiménez está volcada en su firma de moda Slow Love. Este jueves ha presentado su última colección - la primera desde que vendieran su firma a la empresa Tendam, dueña de Cortefiel - y se las ha ingeniado para no hablar de su separación.

En el acto Sara no se ha atrevido con posibles preguntas incómodas en el photocall, por lo que no ha dado ninguna declaración acerca de su estado personal. Además, solo estaban invitados a este evento expertos en moda. Precisamente este jueves El Español ha asegurado que hace dos días ella y el ex portero se vieron las caras en los juzgados de Pozuelo de Alarcón, posiblemente para firmar sus papeles del divorcio.

Este miércoles, la propia periodista anunció este evento en sus redes sociales. Le dedicó unas palabras cargadas de cariño a su compañera: "Hace no mucho, no recuerdo dónde, leí una frase que decía que en la vida hay que elegir bien a tu copiloto porque al fin y al cabo es quien te pone la música. Ella, Isabel, es puro rock and roll".

"Gracias al mejor equipo humano y profesional que se puede soñar por hacer posible esta campaña que mañana presentaremos con muchísima ilusión", añadió, junto a otras palabras de agradecimiento al resto de compañeros.

Sobre estas palabras compartió una imagen de la nueva colección, en la que Carbonero y Jiménez posan con los nuevos atuendos desde Almería. En la ciudad andaluza se tomaron las fotos de esta campaña, que en unas horas verá la luz al completo.

Un importante paso profesional que llega cuando está a punto de cumplirse un mes del anuncio de su separación de Iker. "Hoy nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos puesto que seguiremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados como hasta ahora lo hemos hecho", explicaron. Tras hacerse oficial, afloraron rumores de presuntas infidelidades por parte del ex capitán del Real Madrid.