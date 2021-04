El monumental enfado de Massiel con la prensa tras ser acusada de "marioneta" de Antonio David por Rocío Carrasco

Rocío Carrasco recordó durante el sexto capítulo de su serie documental uno de los episodios más duros de su vida. La niñera de sus hijos, en colaboración con Antonio David Flores, acusó a su entonces novio y ahora marido, Fidel Albiac, de maltratarla. Por aquel entonces, la propia Rociíto le defendió en televisión, asegurando que Fidel "nunca le había puesto la mano encima".

Sin embargo, Massiel, la que fuera amiga íntima de Rocío Jurado, aseguró desde el plató de Telecinco que Rociíto tenía un moratón en un ojo en el momento en el que defendía a su chico. "Si os dais cuenta, tiene el ojo derecho morado", decía la cantante, que participaba en una mesa de debate junto a Antonio David.

Años después, Rocío Carrasco contó la verdad del asunto: "No era un golpe, eran ojeras y bolsas de haber estado horas llorando", aclaró este miércoles Carrasco, quien calificó a Massiel de "marioneta" de Antonio David Flores. "Fue una marioneta más que se dejó embaucar, que se dejó manipular", declaró.

Este jueves, los reporteros de Europa Press han preguntado a la cantante por estas acusaciones en plena calle. La presencia de los medios ha enfadado mucho a Massiel, que ha tratado de protegerse de las cámaras con un paraguas: "No, no. ¡Qué no! De ninguna manera", respondía la artista, sin poder disimular su nerviosismo en estos complicados momentos en los que su nombre vuelve a salir a la palestra. "De ninguna manera, no entro", ha alegado.

Haciendo aspavientos y tapando el objetivo de la cámara con la mano, la artista se ha negado a hablar de Rocío Carrasco, dejando claro que "no quiero, no es mi vida". Enfadadísima, y antes de irse, Massiel ha pedido que le dejen "en paz" porque "soy una persona de riesgo y estoy pendiente de la vacunación".