Las macabras acusaciones de la madre de Antonio David a Rocío Carrasco: "Mi nieto nació con problemas por la vida poco decente de su madre"

Este miércoles, la docuserie de Rocío Carrasco ha abordado el tema de la nulidad matrimonial eclesiástica que la hija de Rocío Jurado solicitó al Tribunal Eclesiástico de Sevilla para invalidar su matrimonio con Antonio David Flores. En su solicitud, varios familiares que ahora están en su contra, apoyaban a Rociíto y acusaban al ex guardia civil de no haberse portado bien con ella durante su relación.

Para tratar de evitar que Rocío consiguiera la nulidad, en dicho proceso, la madre de Antonio David, Luisa Carrasco, vertió unas acusaciones macabras contra la hija de la Más Grande. En un primer momento, hablaba del divorcio y de la fidelidad de su hijo. "Me enteré por televisión que Rocío Carrasco se iba a casar con Antonio David Flores porque les urgía. No me consta que mi hijo haya cometido infidelidad alguna durante su matrimonio", decía en los papeles que Rociíto mostraba en pantalla.

Pero las declaraciones más duras venían a continuación. "Es cierto que mi segundo nieto nació con ciertos problemas achacables la vida poco decente tuvo su madre durante el parto", declaraba la abuela de David Flores por aquellos momentos.

"He de decir que mi hijo ni bebe, ni fuma ni tiene vicio alguno que pueda ser la causa de esas consecuencias que tuvo mi nieto al nacer. Yo estaba entonces presente en la casa de mis hijos y el sacerdote que allí había aparte me invitó a tomar un café y allí se desahogó conmigo diciéndome lo que en realidad había pasado y que era la causa de que mi nieto naciese con ciertos defectos. Defectos que con la edad que ahora tiene, que son cinco años, parece un niño de dos años", alegaba la madre de Antonio David.

Luisa iba más lejos y culpaba a Rocío Carrasco de otras desgracias de la familia. "El padre de ella murió de un infarto y mi marido lleva dos años y medios padeciendo Alzheimer como consecuencia de la vida desarreglada de Rocío", sentenciaba.

De vuelta al presente, Rocío comentaba las declaraciones de la que fuera su suegra: "Ella sola es la que se ha retratado. De casta le viene al galgo. Es una persona mayor y solo puedo decir que eso es la mayor aberración que se le puede decir a una madre, se ha calificado sola diciendo eso", explicaba sobre la abuela de sus hijos.