Olga Moreno, hundida tras el huracán desatado por Rocío Carrasco: "No para de llorar", aseguran

Olga Moreno cuenta las horas para iniciar uno de los retos más complicados de su vida, su participación en Supervivientes. Lo hace en pleno huracán mediático por el docu drama de Rocío Carrasco, en el que la hija de La más grande denuncia cada semana los supuestos malos tratos de Antonio David Flores.

A horas de que arranque el concurso, David Valdeperas contó este miércoles que la mujer del ex contertulio de Mediaset está hundida: "Parece ser que no para de llorar", alegó el director de Sálvame. Según él, la malagueña se apoya en sus compañeros de reality: "Por primera vez se ha sincerado y habla de su situación y la de su familia y sus hijos".

Belén Esteban también habló sobre el estado anímico de Olga: "Ella estaba muy preocupada. Lo tengo que decir por David, Rocío y su hija. Ella tenía llego un momento en el que ella no sabía qué hacer. El día que se la llevan (a Honduras) me llamó y me mandó un audio que me dio mucha pena. Le dije que se marchara para que se quitara de todo eso", confesó la princesa del pueblo.

Lea también - Rocío Flores acompaña a Olga Moreno a un despacho de abogados: un abrazo en público que lo dice todo

Este jueves arranca Supervivientes con Olga como una de las grandes bazas del concurso tras el documental de Rocío Carrasco y el fulminante despido de Antonio David Flores como contertulio de Mediaset. La malagueña siente terror al pensar en cómo se puede encontrar las cosas cuando vuelva de Honduras.

Lea también - El golpe bajo de Rocío Flores a Rocío Carrasco tras sus nuevos testimonios: manda su apoyo a Olga Moreno

"El miedo de Olga es que su familia no esté cuando ella lo dejó. Que a través de los episodios del documental esa unión que ella dejó aquí ya no exista. Es consciente de que esto puede dinamitar muchas cosas", apostilló Gema López. A pesar de todo, hace de tripas corazón en la promoción del concurso.