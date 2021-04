Dabiz Muñoz rectifica tras meter la pata con sus socios de NH: "Asumo que a veces no elijo bien las palabras"

Dabiz Muñoz sorprendió a todos el pasado martes cuando anunció en una entrevista que DiverXO, su restaurante de tres estrellas Michelín de Madrid, se desvincularía de la cadena NH Hoteles y cambiaría su ubicación. Horas después de sus declaraciones, el chef ha rectificado en Instagram, entonando el "mea culpa" por su error.

"El siguiente paso que vamos a hacer va a ser cambiar la localización de DiverXO. Voy a independizarme de NH Hoteles. Me imagino un DiverXO más libre y sin clichés, la antítesis de lo que es ahora", dijo el marido de Cristina Pedroche en el portal Cinco Días.

Ante el revuelo creado, el cocinero ha reculado y ha admitido su equivocación: "Asumo que hay veces que en mi pasión a la hora de explicar cosas que me excitan mucho, no escojo bien las palabras y se puede malinterpretar lo que en realidad me gustaría expresar, Mea Culpa", ha escrito en la red social.

El chef, además, ha desvelado que tiene muchos proyectos aún por hacer con NH: "Siendo 100% honestos, Tengo proyectos presentes y futuros con NH que pronto serán una realidad. Mi relación con ellos es maravillosa y trabajar con Hugo Rovira y su equipo es lo puto más, apostaron por mi hace 8 años y me dieron la posibilidad de hacer un sueño hecho realidad y todavía ese sueño perdura y le quedan unos años más en su actual ubicación", ha explicado.

No ha sido este un año fácil para ningún hostelero, tampoco para Dabiz. DiverXO cerró sus puertas por la pandemia y después por un incendio que afectó a las cocina. Para colmo, se vio obligado a clausurar definitivamente el restaurante StreetXO de Londres. Por fortuna para él, la empresa de comida a domicilio, GoXO, parece haber sido todo un éxito.