Belén Esteban, tras las ardientes confesiones de Jesulín sobre su vida sexual con Campanario: "No me lo creo"

Belén Esteban ha reaccionado tras las sorprendentes declaraciones de Jesulín de Ubrique, que recientemente desveló destalles de su vida sexual con María José Campanario. El torero aseguró que, después de tantos años, sigue disfrutando al "máximo nivel" con la odontóloga.

El padre de Andreita y Julia Janeiro lo confesó hace un par de días en Dos parejas y un destino: "Mi mujer me pone como una moto, van pasando las etapas de los años pero yo lo disfruto al máximo nivel, yo me entrego".

A la princesa del pueblo le preguntaron sobre estas declaraciones en Sálvame y se quedó con la boca abierta: "No me lo creo. Si es así, me alegro y si es así, me da igual. Me parece muy bien y yo me alegro que sean un matrimonio de bien, pero hombre ", espetó este miércoles con incredulidad.

Después, la colaboradora reiteró que se alegra de todo lo bueno que les pase: "Me alegro de que sean activos en las redes y que sean un matrimonio feliz. Lo digo de corazón". Unas palabras amables de Belén que llegan después de la guerra que se desencadenó por la incendiaria carta que la odontóloga envió contra la de Paracuellos.

En cuanto a su matrimonio, Jesús y María José tienen por delante una fecha marcada en rojo en su calendario: el 18 cumpleaños de su hija, Julia Janeiro, que se celebra el próximo 18 de abril. Se rumorea que prepara un gran bombazo fotográfico para celebrar su mayoría de edad, unas imágenes que subirá a las redes sociales y que dejarán muy claro su poderío escultural. El torero "tiembla" ante el acoso mediático que le espera a Julia en cuanto cruce la barrera de los 18, lo cual permitirá que los paparazzi puedan fotografiarla sin impedimentos.