Jaime de Marichalar justifica las criticadas conductas de sus hijos Froilán y Victoria Federica

Sorpresa y agobio de Jaime de Marichalar ante la cantidad de fotógrafos que esperaban a la salida del restaurante Numa Pompilio, el italiano de lujo de la madrileña calle Velázquez donde el ex marido de la infanta Elena celebraba este miércoles su 58 cumpleaños con sus hijos Froilán y Victoria Federica.

<p><p>

Este establecimiento del grupo Paraguas es el favorito del ex duque de Lugo, no tanto por su comida, donde siempre suele elegir unos tallarines con crema, y solomillo de segundo plato, sino porque puede almorzar en el estupendo jardín de la parte posterior, muy animado siempre, y sobre todo que no es de interior.

Marichalar no quiere estar en salas cerradas y solo frecuenta sitios al aire libre, ya que toma todas las precauciones posibles frente al coronavirus y hace más de un año que no se mueve de Madrid, con excepción de unos días en Sotogrande este verano.

En los últimos meses, por la situación sanitaria en Francia, no ha viajado a París a los consejos de administración del grupo de lujo LVMH, donde trabaja desde hace años.

Y este verano en la Costa del Sol se cuidaba mucho cada vez que se veía con sus hijos, afincados en Marbella durante las vacaciones.

Su médico, el famoso cardiólogo Valentín Fuster, le ha advertido que contagiarse del Covid-19 sería doblemente perjudicial para quien, como él, ha sufrido un ictus.

Es tal su prudencia, que hace un año que tampoco pisa su gimnasio habitual, cercano a su casa, donde precisamente sufrió en diciembre de 2001 el derrame cerebral que cambio su vida. Tampoco, por prudencia, recibe en su casa la visita de su entrenador personal.

El yerno de la reina Sofía adora a sus hijos y lleva mal las críticas que reciben cuando se divierten como los jóvenes de su edad, ya que considera que al fin y al cabo los dos son buenos estudiantes y no protagonizan ningún acto que se considere escandaloso. Recordemos que, tal y como adelantó Informalia en primicia, Froilán viajó a la Costa del Sol en Semana Santa a pesar de las restricciones, y Victoria Federica lo hizo después junto a su novio DJ, que adujo razones laborales para desplazarse y pinchar en un local marbellí.

Su relación con los que han sido sus suegros, padres de su ex mujer, es buena, 14 años después de que se rompiera su matrimonio con la infanta Elena. La reina Sofía habla a menudo con el padre de sus nietos mayores, incluso le invita a comer con ella al palacio de la Zarzuela.

Con don Juan Carlos, ahora repatriado en los Emiratos Árabes, Marichalar tiene contacto por mensaje directo. Y suele animar al rey emérito en su lejanía.

Froilán y Victoria Marichalar querrían visitar a su abuelo, son sus nietos favoritos, y desearían viajar con su madre cuando ella viaja junto al rey en Abu Dhabi, pero don Juan Carlos no quiere que sus nietos le vean triste y deseando volver a España, cuando esa posibilidad parece en este momento muy complicada.