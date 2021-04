Adriana Abenia estalla tras localizar el paradero de su móvil robado: "Ladrones de mierda"

Adriana Abenia (36) vivió una mañana espantosa el pasado 22 de enero. La presentadora maña denunció en las redes sociales que alguien le había quitado el móvil durante una visita a la Clínica Quirón de Madrid.

"No solo no he podido hacerme la analítica, sino que cuando me he llevado la mano al bolsillo he visto que ya no tenía el móvil. Ahora está apagado y desde el hospital no han hecho absolutamente nada", dijo Abenia ante sus miles de seguidores de Instagram.

Pues bien, casi tres meses después del robo, Adriana ha descubierto el paradero del teléfono. Según ha compartido ella misma en la red social, está fuera de España. "Acaban de encenderlo en Marruecos", ha dicho la influencer, que ha expresado su enfado: "Ladrones de mierda".

Pese a conocer el paradero del móvil, la presentadora ha lamentado que ya no podrá recuperarlo. "No se puede hacer nada", ha dicho, dejando un mensaje sarcástico a los ladrones: "Disfrutadlo mucho".