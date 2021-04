Belén Esteban celebra la vacunación de su madre a los 77 años

Buenas noticias para Belén Esteban. La exmujer de Jesulín de Ubrique parece ver la luz al final del túnel de esta pandemia con la vacunación de su madre, María del Carmen Menéndez, de 77 años, que ha recibido el pinchazo de Pfizer esta misma mañana. La propia tertuliana ha sido la encargada de mostrar el especial momento en Instagram.

Belén ya anunció este martes por la tarde la buena nueva a los espectadores de Sálvame: "Mañana vacunan a mi madre y estoy muy contenta. Muy contenta, mamá. Ya dentro de poco nos vas a ver a todos, a tus nietos y todo", dijo emocionada desde el plató.

Este miércoles, la madre de la estrella de Mediaset ha recibido la primera dosis de la vacuna, un momentazo que Belén ha compartido con sus miles de seguidores de Instagram: "Mamá, la primera dosis puesta. Te quiero mamá", escribía junto a una foto en la que la anciana aparece con los sanitarios que le han administrado la vacuna.

Madre e hija mantienen una relación muy estrecha, por lo que están llevando muy mal aquello de no poder verse. Belén es consciente de que su madre es de riesgo por su avanzada edad, por lo que no puede acercarse a ella. No obstante, están en contacto permanente a través del teléfono.