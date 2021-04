Disputa por la herencia de Borja Thyssen: un hombre reclama la paternidad de su padre fallecido

A tan solo dos meses de que se cumpla un año de la muerte de Manolo Segura, padre biológico de Borja Thyssen, ha aparecido en escena un hombre, llamado Israel y criado en Canadá, que asegura ser hijo del fallecido. Por ello, ha iniciado los trámites para reclamar su filiación y su herencia.

Según cuenta la revista Semana, la historia de Israel se remonta a los años setenta, cuando su madre, Josefina Ochoa, y Manuel Segura se conocieron. Cuando tenía 16 años, el joven viajó a España para conocerle y someterse a las pruebas de ADN, que dieron positivo en un 99,9%. El resultado nunca se llegó a oficializar, por lo que no fue reconocido como su hijo.

Con 19 años volvió a España pero no estuvo mucho tiempo. Regresó en 2009, esta vez acompañado por su madre, para contar su historia en el programa Dónde estás corazón, en Antena 3, algo que no hizo ninguna gracia a Manolo. Fue durante ese viaje cuando conoció a la baronesa Thyssen, quien sabía de su existencia, que les invitó a Israel y a su madre a una comida en su residencia de Sant Feliu de Guixols, en Gerona.

Israel ha tomado la palabra para la misma publicación: "Yo no he tenido nunca un padre. Le he echado de menos toda mi vida. Le llamaba mil veces pero no quería hablar conmigo. Mientras vivió yo luché por que me quisiera y me aceptara. Nunca le pedí nada, nunca quise su dinero, solo quería tener un padre y que mis hijos tuvieran un abuelo", ha declarado.

Por culpa de la pandemia y ante la imposibilidad de viajar, Israel se ha puesto en contacto con el abogado Ricardo Ibáñez, a quien ha dado poderes para que empiece con el proceso. El letrado ha tomado la palabra para el mismo medio: "Lo primero que debemos hacer es legalizar su situación como hijo natural de Manuel Segura. Para ello contaremos con testigos que era conocedores de esta relación padre-hijo y los resultados de las pruebas de ADN que se realizaron hace algunos años", comienza explicando.

"Una vez realizado este proceso, el siguiente paso es la búsqueda registral de bienes que podría haber dejado el fallecido y acceder a sus últimas voluntades a través de testigos y conocidos. Además, hay que ponerse en contacto con otros herederos para comunicarles la existencia de este nuevo legitimario. Ahora estamos a la espera de que Israel pueda venir a España a hacer ciertos trámites que requieren su presencia", alega.

El letrado, además, aclara: "Una vez que se reconozca la condición de hijo natural del señor Segura, él tendría derecho como máximo, al porcentaje de la herencia y, como mínimo, a la legítima". Así las cosas, habrá que comprobar las últimas voluntades del fallecido y ver si Borja Thyssen se opone, algo que niegan personas de su círculo íntimo: "Resultaría poco probable, teniendo en cuenta que el ya es heredero de una gran fortuna por parte de su madre"