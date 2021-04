Mila Ximénez empieza un nuevo tratamiento contra el cáncer: la última esperanza de la corte celestial que no le deja rendirse

Mila Ximénez (68) ha comenzado un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón tras su ingreso de la semana pasada en el hospital madrileño de La Luz para someterse a diversas pruebas. Se trata de un motivo de alegría y esperanza entre sus familiares y amigos, quienes temían que la tertuliana se rindiera ante la enfermedad, como ella misma confesó hace unas semanas en Sálvame.

"Si me dicen que los tratamientos no van a funcionar... se acabó", llegó a decir Mila, que dejó claro que ella quería vivir "con calidad de vida". Incluso fantaseó con la idea de morir en dos años: "A mí me dicen que esto tiene una duración de un tiempo, de dos años por ejemplo, muy bien, yo me organizo. Morir a los 70 es educado".

Pero por fortuna, Ximénez aún no se ha rendido. Según cuenta Lecturas, la colaboradora de Telecinco emprende ahora una nueva etapa en su lucha contra el cáncer. Mila recibió el alta hospitalaria con noticias esperanzadoras y empieza un nuevo tratamiento.

La tertuliana ya descansa en su hogar, acompañada por Ya en casa, arropada por su hermana Concha, su ángel de la guarda en una corte celestial de la que forman parte sus otros hermanos, Manolo y Nani, su cuñado y, por encima del resto, su hija Alba. Desgraciadamente, su única hija, nacida durante el matrimonio de Mila con Manolo Santana, reside con su marido y sus hijos en Holanda, y no puede estar todo el tiempo que desearía junto a su progenitora.

Aparte de los apoyos familiares, la periodista tiene una larga lista de amigos incondicionales, casi todos del mundo de la televisión, tal es el caso de Belén Esteban, María Patiño, Belén Rodríguez, Kiko Hernández, David Valldeperas, Raúl Prieto, Anabel Pantoja... Ya sea con visitas o por llamadas telefónicas, mantienen un contacto diario con Mila a modo de colectivo solidario en la lucha tan dura que está manteniendo la amiga contra el cáncer.

Un muy buen amigo de Mila transmitió a Informalia su preocupación por la salud de su amiga. "Ya no puede más, ve que su lucha contra el cáncer es tan dura que se le pasa por la cabeza tirar la toalla", nos contaba. Eso sí, mostraba la esperanza que todos tienen de que se recupere: "Prefiero creer que ha optado por seguir el tratamiento. De lo contrario saltarían en mi interior todas las alarmas", alegaba. Por suerte, parece que Mila sigue luchando contra la enfermedad.