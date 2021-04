Fonsi Nieto recuerda a su padre fallecido con una dura carta y varias imágenes inéditas

Este martes se cumple un año de la muerte del padre de Fonsi Nieto, Alfonso González, fecha que el propio DJ ha conmemorado en las redes al publicar una bonita carta dirigida a su progenitor. Esta publicación llega solo diez días después de que el expiloto de Moto GP recordara a su abuela, también fallecida hace un año, en plena pandemia.

"Un año sin ti papá, parece que fue ayer, me acuerdo de ti cada día y aún muchos días me sale llamarte para pedirte consejos y mil cosas como hacía siempre. Pero lo más bonito es que cuando me acuerdo de ti no es con tristeza, es con una sonrisa. Seguro que donde estés estarás bien y como a ti te gustaba rodeado de amigos Te quiero", ha escrito el marido de Marta Castro en Instagram.

El sobrino de Ángel Nieto ha acompañado su post con cinco imágenes de su padre. En las mismas, Alfonso aparece junto a su mujer, navegando en el mar e incluso con el propio Fonsi en brazos cuando tan solo era un bebé.