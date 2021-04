Antonio David Flores grabó en secreto "reuniones" y "conversaciones telefónicas" con los jefes de Sálvame

Antonio David Flores podría tener en su poder material confidencial sobre los directores de Sálvame, David Valldeperas y Alberto Díaz. Al menos así lo asegura uno de ellos, Valldeperas, que desveló este lunes en el programa de Telecinco que son conscientes de que han sido grabados por el exmarido de Rocío Carrasco en "reuniones" y "conversaciones telefónicas"

"Yo he hablado menos con él, pero estamos seguros de que Antonio David nos tiene grabados en muchas de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos meses en el programa", declaraba Valldeperas, ante la reacción de sorpresa de Carlota Corredera. "Se me está cortando el cuerpo. ¡Pero qué decís!", exclamaba.

El director del programa se refería a "reuniones" y "conversaciones telefónicas". Y daba un nuevo detalle de estas grabaciones: "Tanto Alberto como yo siempre que hemos hablado con él hemos sido muy conscientes de que seguramente ha habido un piloto rojo", explicaba.

Además, aseguraba que otros trabajadores también han realizado este tipo de grabaciones. "No solo Antonio David. Seguramente más colaboradores, representantes ", alegaba Valldeperas, señalando al tertuliano Antonio Montero, que respondía con cierta sorna: "Yo soy el grabador oficial".

Vídeo comprometido de Rocío Jurado y Ortega Cano

En relación a este tipo de grabaciones, Kiko Jiménez, otro de los tertulianos, aseguró que forman parte de una manera de actuar muy propia de Antonio David, quien tendría un vídeo comprometido de Rocío Jurado y Ortega Cano.

"Yo no me creo que Antonio David llegue a Rocío Jurado y le diga 'Tú no sabes quién soy yo' y ya Rocío tenga un temor hacia él brutal... A no ser que haya una prueba, que exista algo con lo que él pueda tener atemorizados, tanto a Ortega Cano como a Rocío Jurado", comenzaba diciendo el andaluz.

"Yo lo sé, hay una prueba. Hay un vídeo que compromete a Rocío y Ortega Cano y ese vídeo lo tiene Antonio David. De hecho, en los múltiples viajes que Antonio David y Rocío Carrasco hacían a Nueva York, a Miami... él siempre iba con una cámara pequeñita grabando el viaje. Entonces, él tiene en su poder un vídeo con un material muy sensible que no puedo revelar", siguió explicando Kiko mientras sus compañeros se quedaban totalmente en shock.

Kiko Jiménez dijo que él mismo ha visto con sus propios vídeos esas cintas en casa de Antonio David. "Tiene muchos vídeos. A mí me ha puesto vídeos de viajes, pero yo un día estaba en Málaga, Gloria se va al baño y él me cuenta en ese momento que hay otro tipo de vídeos y me cuesta un chisme que nunca podría revelar. Ahora, oyendo a Rocío Carrasco, entiendo que ese es el motivo que podría aterrorizar a Rocío Jurado y Ortega Camila", concluyó.