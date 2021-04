Así es Fidel Albiac, según un compañero de copas de cuando cambió su novia por Rocío Carrasco

No da un paso sin que lo sepa su marido. Rocío Carrasco no mueve un dedo sin el visto bueno de Fidel Albiac. El abogado y ex aspirante a policia local ha sido señalado por distintos medios como el "ideólogo" de la entrevista grabada y emitida por capítulos titulada Rocío. Contar la verdad para seguir viva. Así le considera un antiguo conocido de Fidel, vecino de un barrio del extra radio sevillano.

Jose G. le conoce perfectamente. Compartió noches de copas con quien hoy es el esposo de Rociito y le considera "un hombre ambicioso y muy listo". Afirma que "cuando rompió con su novia anterior (Rocío Mestre), amiga de Rociito, ya sabía que tenía muchas posibilidades con la hija de Rocío Jurado. Picaba muy alto. Y era un chico muy calculador, no tenía un pelo de tonto".

El pasado domingo, Rocío Carrasco confirmaba que siente devoción por él. "Con él llegó la luz, la ilusión, el amor, el apoyo, llegó la comprensión", decía. Se conocieron a través de Rocío Mestre, que salía con él Fidel y era amiga de la hija de la Jurado. "El primer beso fue a mediados de octubre. Vino a Madrid. Nosotros ya habíamos estado hablando de continúo. Ese primer beso fue maravilloso, fue como estar flotando. De ese primer beso fuimos a comer, fuimos al cine, pasamos el fin de semana juntos Él se volvió a Sevilla y estuvimos así un tiempo", contaba.

Por Fidel, la hija de la cantante se enfrentó a parte de su familia, entre ellos su padre, Pedro Carrasco, y el marido de su madre, José Ortega Cano, que no veían con buenos ojos la presencia de Fidel en la vida de la niña, que ya era madre de Rocío Flores y su hermano, los hijos de Antonio David Flores. Buena parte de culpa del distanciamiento entre padre e hija la tuvo su discrepancia sobre Albiac.

El sevillano y el boxeador nunca se llevaron bien. A Pedro no le gustaba ese hombre para su hija. Pero ella lo priorizo siempre por encima de la opinión negativa de los suyos. Hoy, Rocío sigue junto a Fidel y no se habla con su familia. Si la Jurado levantara la cabeza...

Aparición pública

Este lunes, Fidel Albiac reaparecía en público tras las emisiones del documental sobre la vida de Rocío Carrasco y su enfrentamiento con Antonio David Flores y el distanciamiento con sus hijos, David y Rocío Flores, a la que no ve desde hace casi nueve años. Fidel, acompañado de Anabel Dueñas, protagonista del musical Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, que produce junto a Rocío, estaba sonriente, con un semblante muy distinto al que solemos verle en sus escasas apariciones.