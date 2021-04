Nuria Bermúdez emprende "medidas legales" contra Rocío Carrasco por un relato "absolutamente falso"

Nuria Bermúdez está muy enfadada. Tras muchos años alejada de la televisión (y de los escándalos), la ex agente de futbolistas lleva una vida tranquila que se ha visto alterada en las últimas horas tras las revelaciones de Rocío Carrasco en su docuserie. La hija de Rocío Jurado aseguró que Bermúdez trató de tenderla una trampa en connivencia con Antonio David Flores y el abogado de este, Rodríguez Menéndez.

"Nuria Bermúdez me llamó para quedar conmigo para darme información que me serviría mucho para mi separación. Yo ya sabía lo que pretendían. Querían que fuera con Fidel Albiac y le sacarían una foto con Nuria, a mí me eliminarían y a buscar el escándalo, como siempre han hecho", dijo Carrasco en el quinto capítulo de la docuserie.

En un primer momento, Nuria, ex novia de Antonio David y de Rodríguez Menéndez, prefería mantenerse al margen de todo. "Dejadme vivir mi vida" y "Ya ni me acuerdo", escribía en Instagram. Además, lanzaba un "Me llevan buscando demasiado tiempo ya". Pero horas después, su abogada tomaba la palabra para anunciar "medidas legales" a través de un comunicado.

En el texto, desmiente el relato de Rociíto. "Dicho relato es absolutamente falso, puesto que Doña Nuria Bermúdez no conoce, ni ha tratado jamás con la Sra. Carrasco, ni personal ni telefónicamente. Dichas acusaciones atentan contra el derecho de honor de mi representada por lo que emprenderé las acciones legales necesarias contra Rocío Carrasco para la salvaguarda de los derechos de mi patrocinada", reza el comunicado.