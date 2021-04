Gerard Piqué se abre en canal y confiesa la "excesiva presión" que sufren sus hijos

Gerard Piqué ha concedido una profunda entrevista en la que desvela aspectos desconocidos de su vida familia. El defensa del Barça ha hablado de la "excesiva presión" que sufren sus hijos, Milan y Sasha, por la enorme expectación que rodea a sus padres, el propio Gerard y la estrella de la música, Shakira.

"Tienes que saber tener un equilibrio como padre. Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca y, en cambio, con la Shaki a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva", ha declarado en el programa Nexes de TV3.

"El meu pare mai em va deixar guanyar a res, i era exigent, però mai em va fer obsessionar amb la victòria."@3gerardpique ens explica la seva relació amb "guanyar".#NexesGuanyarTV3 ???? https://t.co/NUoQNwWiqX pic.twitter.com/Dde9iYnR3E — NexesTV3 (@NexesTv3) March 31, 2021

Eso sí, Piqué entiende que no puede ser de otra manera: "Es lo que es, han nacido con eso, y creo que es importante que a veces tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando a fútbol con Milan o Sasha los dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen estas victorias personales dentro", ha explicado.

Durante su aparición en el programa, el central también ha contado por qué se ha metido en el mundo empresarial: "La verdad que no me he metido en el mundo de los negocios para hacer dinero. Creo que es un aliciente, pero lo mejor son las experiencias. El compartir ideas con otras personas. Esto es impagable. Aunque haya ganado mucho, siempre tienes nuevos retos".

Lea también - Rafa Nadal se rinde ante Gerard Piqué: "Es una puñetera pasada lo que ha conseguido"

Piqué ha dejado una profunda reflexión: "En la vida seguramente, perdemos muchas más veces de las que ganamos", ha dicho Gerard, que se ha referido a su futuro como posible presidente del Barça en relación a las últimas elecciones del club. "Durante este proceso de elecciones me vi reflejado. Sobre todo durante los debates y cuando hablaban de los proyectos. Quería ver cómo lo hacían, y la verdad que fue una lucha muy digna. Espero que Laporta cumpla el mandato. No sé si en un futuro seré presidente".

Asimismo, Piqué ha alabado a Messi, ha hablado de la ausencia de público en los estadios y ha analizado algunos de sus mejores partidos y sus duras derrotas. Al final, lo importante para él son las experiencias: "La Champions League y el Mundial. Los 23 jugadores del Mundial seremos recordados por haberlo conseguido. Pero lo más importante son las experiencias", ha sentenciado.