El contundente mensaje de Nuria Bermúdez a Rocío Carrasco tras mencionarla en su docuserie

Los nuevos capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco sacaron nuevos nombres a la palestra. Uno de ellos fue el de Nuria Bermúdez, la que fuera novia del abogado de Antonio David Flores, Emilio Rodríguez Menéndez, y la mujer con la que tuvo un affaire el ex guardia civil.

La propia Bermúdez saltó a la fama al confesar que había echado "seis polvos" con Antonio David hace más de 15 años. Este domingo, Rociíto sorprendió al contar que Nuria la llamó para ofrecerle información que le ayudara en su divorcio de Flores.

Ella no la creyó, sospechando que todo fuera una trampa. "Nuria Bermúdez me llamó para quedar conmigo para darme información que me serviría mucho para mi separación. Yo ya sabía lo que pretendían. Querían que fuera con Fidel Albiac y le sacarían una foto con Nuria, a mí me eliminarían y a buscar el escándalo, como siempre han hecho", confesó Carrasco en el quinto capítulo de la docuserie.

Estas palabras parecen haber sorprendido a la ex de Dani Guiza, apartada de la esfera pública desde hace años. La que fuera tertuliana de programas de corazón ha roto su silencio en Instagram con una enigmática frase: "Cuando una persona tóxica no pueda manipularte, buscará controlar la forma en la que otros te ven. Buenos días", escribía para sus más de 41.000 seguidores.

Además de este mensaje, la ex agente de futbolistas también ha respondido a un fans que el decía que "las malas energías se terminan apagando". "El karma es como una tarjeta de crédito, pagas ahora y más tarde recibes los intereses", le contestaba.

"Me llevan buscando demasiado tiempo ya", le replicaba a otro de sus seguidores que le escribía: "Tú que ahora estabas tan tranquila, van y te buscan". Además, añadía dos hashtags muy reveladores: "Dejadme vivir mi vida" y "Ya ni me acuerdo"