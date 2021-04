Rosa Benito defiende a Antonio David y niega que él robase las joyas de Rocío Carrasco: "En la habitación no había caja fuerte"

Rocío Carrasco desveló este domingo en el último capítulo de su serie documental cómo Antonio David Flores habría supuestamente robado la caja fuerte que tenía en la casa de su madre, Rocío Jurado, en La Moraleja y en la que guardaba sus joyas, relojes y documentación.

De este episodio ya se habló en su día, cuando el malagueño negó con ironía. Ahora, Rosa Benito pone en duda el testimonio de Rociíto, asegurando que en la residencia de la cantante no había la caja fuerte de la que ahora habla su hija.

"Solo había dos cajas fuertes, una en la habitación de mi cuñada y otra en la bodega de la casa. De este robo yo nunca supe nada. Se que cuando ella se separa, todas las joyas que le recuerdan a David y un Cartier que le regaló cuando nació la niña, se lo dio a su madre para que se lo guardara porque no quería tener nada de él. Pero en la habitación de arriba no había caja fuerte. No la ha habido nunca. Yo he estado ahí, no me lo han contado", ha declarado en Ya es mediodía.

La exmujer de Amador Mohedano también se ha mostrado muy cauta al ser preguntada por si conocía las supuestas infidelidades de Rociíto a Antonio David con jóvenes como José Parra. "Yo quiero ver el documental ya terminado. Me faltan datos y me faltan cosas, me falta información". ha declarando, desvelando que "José Parra estuvo, incluso estuvo en mi casa en Torrejón. Eran amigos de la pandilla y si hubiera tenido una relación con él podía haberla tenido, no eran cuernos porque ya no estaba con David".

Dolida y con la pasión que la caracteriza, Rosa ha destacado que no sólo está "Rocío, sino que también está David Flores". "Rocío y Antonio David son dos personas que se odian, pero nos olvidamos que ahí hay dos criaturas que son las que sufren", ha añadido.

Además, ha contado que su primer recuerdo de Fidel Albiac "creo que en el hospital" tras el terrible accidente de tráfico que sufrieron Rociíto y el sevillano un mes después de empezar su relación. "Se dice que no era novio de Rocío Mestre y era novio de Rocío Mestre. Cuando se separa de David, iban a Yerbabuena los tres porque a Fidel le gusta tocar la guitarra. Van allí con los niños y Fidel es novio de Rocío Mestre. Pasa lo que pasa y ellos dos tienen relación, pero Rocío Mestre está ahí. Ya Fidel se había fijado en Rocío y deja a Mestre pero ya entre ellos había una química. Pasa en muchas parejas", ha explicado.

En cuanto al robo de la caja fuerte que Rociíto tenía en casa de su madre en La Moraleja, y que según la propia Rocío fue el culpable Antonio David, Rosa, más sincera que nunca, ha puesto en duda esta afirmación, asegurando que no había ninguna caja fuerte en la habitación de su sobrina.

Rosa también ha señalado que la familia se separó cuando Pedro Carrasco, José Ortega Cano y Amador Mohedano echaron a Fidel Albiac del hospital tras el accidente: "Ahí es cuando se le hace la cruz a los tres, pero era una cosa normal", ha declarado. "No sabían quien era Fidel, era hija única, estaba a un hilito de quedarse tetrapléjica... mi cuñada se volvió loca. Fue algo dolorosísimo tanto para Pedro Carrasco como para Rocío Jurado", ha alegado.

Rosa, por último, ha criticado que su sobrina llamase a Jurado "cobarde" por no plantar cara a Antonio David. "Su madre ha tenido reaños para eso y para más. Era muy sensible y ha luchado por su familia. Tenía miedos, pero a los escándalos, a eso sí que tenía miedo. Lo único que quería es que sus hijos estuviesen bien, sus nietos felices y toda su familia unida. Hasta el día que se va. Ella quería tener a todos con ella para irse en ese ultimo momento de su vida", ha rematado.