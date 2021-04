Memes y bromas con el glamuroso look con escotazo de Norma Duval para vacunarse contra el Covid-19

La vacunación en España avanza y algunos famosos ya se han vacunado contra el coronavirus. Ese es el caso de Norma Duval, de 65 años recién cumplidos, que ha compartido con sus miles de seguidores de Instagram el especial momento. El look de la vedette ha revolucionado las redes sociales, que se han llenado de memes y bromas.

La propia Duval ha publicado un vídeo en la red social mostrando su emoción al ponerse la vacuna. "Y llego el día. Me vacuné ayer en el Hospital Isabel Zendal. Me tocó por edad AstraZeneca, me encuentro bien, pero con escalofríos y después de la vacunación, unas horas mareada", comenzaba escribiendo bajo el clip.

"Hoy mejor. Os animo a vacunaros tenemos que terminar con este virus asesino. Muchas gracias a todos los profesionales del Zendal hacen un trabajo impecable. Que paséis un buen puente", sentenciaba.

El estilismo que luce Norma en el vídeo ha llamado la atención de los internautas por su glamour y elegancia, características que no deja a un lado ni al vacunarse. Han sido muchos los usuarios que han tirado de humor para hablar de su look. Algunos incluso la comparan con Mariah Carey y con Margarita Robles.

Hemos cambiado el posado de verano de la Obregon,por la vacunacion retransmitida de Norma Duval. Y yo viendolo,que es aun peor. — CondeMacula (@Conde_Macula) April 1, 2021

Norma Duval se descubre el hombro en plan "que te enseño una teta" mientras se vacuna. Luego va Margarita Robles y se descubre el hombro con una camiseta sin mangas. Estaban las dos en el Wanda Metropolitano, no creáis que a Norma la vacunaron en la mansión Playboy. — O Txasko (@Txasko_) April 1, 2021

Alguien que te mire como Norma Duval mira a la muchacha que está pinchándole. — Calabazo sinior (@elSinior_i) April 3, 2021