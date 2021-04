El exministro Corcuera, sin piedad contra Rocío Carrasco: "Habla previo pago"

José Luis Corcuera, el que fuera ministro del Interior durante la presidencia de Felipe González, se ha referido al tema estrella de las últimas semanas, la docuserie de Rocío Carrasco. El expolítico no solo se ha alejado de la corriente pública que respalda a la hija de Rocío Jurado, sino que ha cargado contra ella con dureza.

"Yo sí que me intereso sobre aquello sobre lo que se intoxica a los ciudadanos, claro que me intereso. ¿Cómo no me va a interesar?", ha comenzado diciendo Corcuera antes de abordar el tema en cuestión durante una entrevista con el portal Escudo Digital.

Lea también - Rocío Carrasco ha cobrado su docudrama por entregas, según confirma Telecinco

El exministro ha sido muy crítico con la docuserie de Rociíto: "Lo que es verdaderamente alarmante es que pongas la televisión y veas unas declaraciones de unos supuestos maltratos y que estas se hagan previo pago al parecer de una cantidad que nos dejaría asombrados. Alguna anomalía ocurre con aquellos que, teniendo una concesión pública para emitir en una televisión, llegan a esos extremos", ha lamentado Corcuera.

Aunque ha evitado dar nombres, el expolítico ha mostrado su indignación con los medios: "Primero en el mismo sitio donde a esa señora tratan de reivindicarla se la pone a parir, y ahora, sin prueba alguna, excepto su declaración, se le da toda la credibilidad. Eso debería hacerle preguntarse a los periodistas en qué contribuyen a que tengan la credibilidad que la sociedad merece de ustedes", ha sentenciado.